Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă seara că persoanele implicate în acte de vandalism și jafuri în timpul manifestațiilor din 17 octombrie vor fi urmărite în justiție și pedepsite. Șeful statului a făcut apel la unitate în fața celor care, în opinia sa, încearcă să destabilizeze instituțiile, relatează AFP.

„Niciun loc pentru violență în Republica noastră. Cei care au spart, au atacat prefecturile și magazinele, au jefuit până și primăriile noastre vor fi urmăriți în justiție și pedepsiți”, a scris Macron pe platforma X.

Președintele francez a adăugat că țara trebuie să rămână unită în fața celor care provoacă haos și îi împiedică pe cetățeni să își exprime pașnic revendicările.

Macron și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru forțele de ordine, pe care le-a descris drept garante ale dreptului de a manifesta.

Premierul Sébastien Lecornu și-a exprimat sâmbătă sprijinul pentru forțele de ordine, despre care a spus că s-au confruntat cu „o violență de o extremă intensitate” în timpul manifestațiilor din 17 octombrie.

Șeful guvernului i-a avertizat pe cei care ar încerca să folosească violențele din timpul protestelor drept o etapă de pregătire pentru alegerile prezidențiale.

Declarația a fost interpretată ca o aluzie la partidul de stânga radicală Franța Nesupusă (LFI) și la liderul său, Jean-Luc Mélenchon, candidat la alegerile prezidențiale din 2027.

„Nu ne vom lăsa intimidați” și „nimeni nu-și va impune agenda politică prin violență”, a transmis Lecornu.