Republica Moldova trebuie să avanseze în negocierile de aderare la Uniunea Europeană în funcție de reformele și rezultatele obținute. Este mesajul transmis de președintele Franței, Emmanuel Macron, la încheierea summitului european de la Bruxelles. Într-un răspuns pentru TVR Moldova, liderul francez a subliniat că progresele Chișinăului sunt recunoscute de partenerii europeni. El nu a anunțat însă un calendar pentru deschiderea următoarelor grupuri de capitole de negociere.

Președintele francez a susținut principiul evaluării fiecărui stat candidat în funcție de propriile merite. Potrivit acestuia, ritmul negocierilor trebuie să reflecte rezultatele obținute de fiecare țară.

„Așa cum am spus, există mai multe țări, printre care și Republica Moldova, care au făcut progrese, iar aceste progrese au fost constatate. Dorința noastră este să avansăm potrivit metodei pe care am stabilit-o, bazată pe meritele proprii ale fiecărui stat. Nimeni nu poate ignora toate progresele făcute de Republica Moldova”, a declarat Emmanuel Macron.

Poziția liderului francez vine în contextul discuțiilor despre posibilitatea separării proceselor de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei. Macron a insistat că fiecare stat trebuie evaluat în funcție de propriile rezultate.

Emmanuel Macron a reafirmat sprijinul Franței pentru Republica Moldova. El a amintit cooperarea dintre cele două țări în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe.

Liderul francez a salutat și reformele promovate de autoritățile moldovenești.

„Știți cât de mult s-a implicat Franța, în ultimii ani, alături de Republica Moldova, în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe, inclusiv pentru securitatea noastră. Susțin cu fermitate ceea ce a făcut președinta dumneavoastră și ceea ce guvernul continuă să facă prin reformele pe care le desfășoară”, a afirmat Macron.

Președintele Franței a declarat că progresele Republicii Moldova au fost recunoscute în discuțiile dintre liderii europeni. El a susținut continuarea negocierilor în funcție de rezultatele obținute de Chișinău.

„Ieri, în timpul discuției, a fost foarte clar că toată lumea recunoaște progresele făcute de Republica Moldova. Prin urmare, pe măsura progreselor înregistrate, toate capitolele vor fi deschise, astfel încât meritele să fie recunoscute, iar procesul să poată avansa”, a precizat Emmanuel Macron.

Totodată, liderul francez a vorbit despre necesitatea adaptării Uniunii Europene la viitoarele extinderi. Aceste schimbări vizează funcționarea instituțiilor europene, politicile comune și bugetul UE. Un alt subiect este consolidarea garanțiilor pentru respectarea statului de drept după aderare. Macron nu a prezentat detalii despre punctele asupra cărora statele membre au ajuns la un acord sau continuă să aibă divergențe.

Pe 13 octombrie 2026, Republica Moldova a deschis oficial, la Luxemburg, negocierile pentru două noi grupuri de capitole: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Cele două grupuri cuprind 17 capitole. Acestea vizează domenii precum libera circulație, protecția consumatorilor, fiscalitatea, educația și transformarea digitală.

Anterior, în iunie, Republica Moldova a deschis negocierile pentru grupul „Valori fundamentale”. În iulie 2026, a urmat grupul privind „Relațiile externe”.

Autoritățile de la Chișinău își propun să deschidă și ultimele grupuri de capitole până la sfârșitul acestui an.

Obiectivul anunțat de Guvern este încheierea negocierilor de aderare până în 2028. Totuși, atingerea acestui obiectiv depinde de îndeplinirea criteriilor europene și de implementarea reformelor necesare.