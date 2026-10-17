Republica Moldova. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă ca Republica Moldova și Ucraina să continue împreună procesul de aderare la Uniunea Europeană. Liderul de la Kiev consideră că separarea celor două candidaturi ar fi o greșeală morală. În același timp, abordarea ridică semne de întrebare la Chișinău.

Republica Moldova înregistrează progrese mai rapide în implementarea reformelor europene, în timp ce Ucraina se confruntă cu dificultăți suplimentare.

Dacă cele două parcursuri vor rămâne strâns legate, există riscul ca ritmul mai lent al Kievului să afecteze și avansarea Moldovei.

Subiectul a fost discutat la nivel european. Potrivit publicației Kyiv Independent, liderii Uniunii Europene au reafirmat recent că procesul de aderare trebuie să se bazeze pe meritele și progresele fiecărui stat candidat.

Pe 15 octombrie, Volodimir Zelenski le-a cerut oficialilor europeni să nu separe candidaturile Republicii Moldova și Ucrainei. Președintele ucrainean și-a argumentat poziția prin cooperarea dintre cele două state în domeniul securității.

Zelenski a afirmat că Ucraina contribuie la protejarea Republicii Moldova împotriva tentativelor Rusiei de a destabiliza țara. În acest context, liderul de la Kiev a invocat situația din regiunea transnistreană, aflată sub controlul de facto al autorităților separatiste și unde Rusia își menține prezența militară.

„Ar fi pur și simplu greșit să fim separați pe drumul nostru spre UE. Sper că acest lucru nu se va întâmpla. Ar fi greșit din punct de vedere moral”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a susținut că protejarea Republicii Moldova presupune eforturi importante din partea serviciilor de securitate și de informații ale Ucrainei. Acesta a menționat și implicarea unor resurse militare.

Poziția Kievului pune în discuție legătura dintre cooperarea în domeniul securității și parcursul european al celor două state. Totuși, faptul că Ucraina contribuie la securitatea regională nu înseamnă automat că negocierile de aderare trebuie să avanseze în același ritm.

Deși Republica Moldova și Ucraina au parcurs împreună etape importante ale procesului de integrare europeană, cele două state înregistrează ritmuri diferite în implementarea reformelor.

Oficiali europeni citați de Kyiv Independent susțin că Republica Moldova înregistrează progrese mai rapide în alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene.

Un oficial european de rang înalt a declarat publicației că ritmul în care Chișinăul adoptă legislația comunitară nu a mai fost întâlnit de la cazul Ungariei, în 2002. Asta, în condițiile în care Republica Moldova trebuie să preia un volum mare de norme europene și să reformeze mai multe sectoare.

Aceste progrese reprezintă un argument pentru ca Republica Moldova să fie evaluată separat de Ucraina. În procesul de aderare, statele candidate trebuie să îndeplinească o serie de criterii și să demonstreze că pot aplica efectiv legislația europeană.

În cazul Chișinăului, problema este dacă rezultatele obținute vor permite avansarea negocierilor fără a depinde de dificultățile întâmpinate de Kiev.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut principiul potrivit căruia ritmul negocierilor trebuie să reflecte progresele realizate de fiecare stat candidat.

„Obiectivul nostru este să avansăm conform abordării pe care am stabilit-o, bazată pe meritele fiecărei țări”, a declarat liderul francez.

Poziția exprimată de Macron subliniază că progresele Republicii Moldova trebuie luate în considerare în mod individual. O țară care îndeplinește mai repede condițiile necesare nu ar trebui să fie automat încetinită de dificultățile altei candidate.

La rândul lor, liderii europeni au reafirmat, în concluziile summitului din 15–16 octombrie, că extinderea Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe merite. Fiecare stat candidat avansează în negocieri în funcție de propriile rezultate.

Acest principiu este important pentru Republica Moldova. El oferă baza politică pentru continuarea negocierilor în funcție de reformele realizate la Chișinău, chiar dacă Ucraina întâmpină obstacole suplimentare.

Totuși, evaluarea individuală nu garantează automat că cele două state vor avea calendare complet separate. Deciziile privind extinderea sunt luate de statele membre ale UE, iar deschiderea și închiderea etapelor de negociere presupun acorduri la nivel european.

Miza pentru Republica Moldova este menținerea ritmului de integrare europeană. Dacă cele două candidaturi vor fi tratate politic ca un singur pachet, dificultățile Ucrainei ar putea complica obținerea unor decizii favorabile pentru Chișinău.

Un asemenea scenariu ar putea întârzia anumite etape ale negocierilor, chiar dacă Republica Moldova își îndeplinește angajamentele. Nu înseamnă însă că o asemenea întârziere este deja decisă.

Pe de altă parte, menținerea celor două state pe un traseu comun poate avea și avantaje politice. Ucraina și Republica Moldova au obiective europene comune și se confruntă cu provocări regionale legate de război, securitate și influența Rusiei.

Pentru Chișinău, provocarea este să păstreze sprijinul Ucrainei și cooperarea bilaterală, fără ca progresele proprii să fie condiționate de ritmul reformelor de la Kiev.

Deocamdată, autoritățile Republicii Moldova nu au oferit o reacție publică la solicitarea lui Zelenski de a menține cele două procese de aderare conectate.

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. În 2026, procesul de negociere a avansat prin deschiderea mai multor clustere.

Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1, dedicat valorilor fundamentale. La 14 iulie a urmat Clusterul 6, care vizează relațiile externe.

Ulterior, pe 7 octombrie, Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere. Acestea vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică. La 13 octombrie, cele două clustere au fost deschise oficial.

Următoarea etapă urmărită de Republica Moldova și Ucraina este deschiderea ultimelor două clustere de negociere. Obiectivul anunțat este ca această etapă să fie atinsă până la sfârșitul anului.