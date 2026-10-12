Republica Moldova va deschide oficial, marți, 13 octombrie, negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole. Acestea fiind dedicate Pieței interne și Competitivității și creșterii incluzive. Decizia a fost confirmată luni, 12 octombrie, de toate cele 27 de state membre ale UE, care au convenit convocarea celei de-a patra Conferințe Interguvernamentale Moldova–UE. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Conferința Interguvernamentală va avea loc la Luxemburg și va marca deschiderea oficială a negocierilor pentru Clusterul 2 – „Piața internă” și Clusterul 3 – „Competitivitate și creștere incluzivă”. Decizia vine după ce statele membre au ajuns la un acord unanim privind continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova.

Potrivit Cristinei Gherasimov, susținerea tuturor celor 27 de state membre reprezintă un nou pas în parcursul european al țării și confirmă progresele realizate de autoritățile de la Chișinău.

„Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră”, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană.

Conferința Interguvernamentală va începe la ora 21:00, ora Republicii Moldova. O oră mai târziu, la 22:00, este programată o conferință de presă comună la care vor participa Cristina Gherasimov, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și ministrul irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne. Evenimentul va fi transmis în direct de postul public de televiziune Moldova 1.

Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negociere rămase. Obiectivul a fost reiterat luni de președinta Maia Sandu, în cadrul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, țară care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene până la 31 decembrie.

Discuția dintre cei doi oficiali a avut loc cu câteva zile înaintea reuniunii Consiliului European din 15–16 octombrie. Pe agenda căreia se regăsește și extinderea Uniunii Europene. În acest context, parcursul european al Republicii Moldova rămâne unul dintre subiectele importante pentru autoritățile de la Chișinău.

Cei doi oficiali au discutat și despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Irlanda, inclusiv despre acordul în domeniul securității sociale, care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda.

Un alt subiect abordat a fost summitul Comunității Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin, pe 12 noiembrie. Reuniunea va aduce la aceeași masă lideri din întreaga Europă pentru discuții privind securitatea și stabilitatea continentului.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană cuprinde 33 de capitole de negociere, grupate în șase clustere tematice. Acestea acoperă domenii esențiale pentru funcționarea statului, economie, piața internă și relațiile externe.

Până în prezent, Republica Moldova a deschis negocierile pentru două clustere. Primul, „Valori fundamentale”, a fost deschis în iunie, iar cel de-al doilea, „Relații externe”, în iulie.