Prințul William ar pregăti o restructurare amplă a monarhiei britanice, care ar putea include retragerea titlurilor regale ale prințului Harry, Meghan Markle și copiilor lor, Archie și Lilibet, potrivit unor informații publicate duminică, 22 noiembrie 2026, de presa britanică.

Planurile atribuite viitorului rege apar într-o carte semnată de autorul și comentatorul regal Tom Sykes, însă Palatul Kensington nu a confirmat aceste informații.

Schimbările descrise ar viza redefinirea statutului membrilor familiei regale, astfel încât titlurile de prinț și prințesă, precum și titulatura HRH (His/Her Royal Highness), să fie asociate în principal cu îndeplinirea atribuțiilor oficiale în numele Coroanei. O asemenea reformă ar putea afecta și alți membri ai familiei regale care nu participă la activitățile oficiale.

Potrivit informațiilor prezentate de Tom Sykes în viitoarea sa carte, Dukes of Hazard, prințul William ar lua în calcul ca, după urcarea pe tron, să limiteze folosirea titlurilor regale la membrii familiei implicați activ în activitățile monarhiei.

În această variantă, prințul Harry ar putea pierde titlul de prinț, iar Meghan Markle, Archie și Lilibet ar putea fi afectați de modificările privind statutul regal și utilizarea titulaturii HRH.

Propunerea ar avea în vedere un sistem în care membrii activi ai familiei regale ar beneficia de titluri oficiale, sprijin financiar, salariu și o reședință, în timp ce persoanele care nu îndeplinesc atribuții publice în numele Coroanei nu ar mai beneficia de asemenea facilități.

Informațiile sunt atribuite unor surse citate de autor și unor relatări din presa britanică. Nu există, deocamdată, un anunț oficial al prințului William privind adoptarea unor asemenea măsuri.

Potrivit relatărilor despre cartea lui Tom Sykes, schimbările ar putea include și posibilitatea ca prințesa Charlotte și prințul Louis să renunțe, la maturitate, la titlurile regale dacă aleg să urmeze cariere independente, în afara activităților monarhiei.

Prințul George, în calitate de moștenitor direct al tronului, ar avea un statut diferit în cadrul planului descris.

Ideea ar reflecta o abordare în care apartenența la familia regală și beneficiile asociate ar fi legate mai strâns de responsabilitățile publice. O astfel de restructurare ar putea modifica modul în care monarhia britanică își organizează activitatea și își definește rolul membrilor săi.

Prințul de Wales a declarat în trecut că intenționează să aducă schimbări instituției monarhice, fără a indica însă concret ce măsuri ar urma să adopte.

„Cred că este sigur să spun că schimbarea este pe agenda mea. Schimbare în bine. O accept și îmi place această schimbare. Nu mă tem de ea”, a afirmat William într-o declarație citată anterior de presa britanică.

El a precizat că nu urmărește transformări excesiv de radicale, ci modificări pe care le consideră necesare.

Palatul Kensington a transmis, în contextul relatărilor despre viitoarea carte, că nu comentează conținutul cărților sau afirmațiile prezentate în acestea. Prin urmare, presupusul plan privind retragerea titlurilor lui Harry, Meghan și copiilor lor rămâne, în acest moment, o informație neconfirmată oficial.