Meghan Markle ar fi intenționat să îi invite pe prințul William și pe prințesa Kate la locuința sa din Cotswolds, pentru a petrece împreună Ziua Recunoștinței.Planul ducesei de Sussex ar fi fost însă privit cu rezerve de consilierii cuplului, care i-ar fi recomandat să nu se grăbească cu o asemenea inițiativă. Ideea a fost criticată și de Carole Malone, care a pus sub semnul întrebării șansele ca William și Kate să accepte invitația, potrivit Express.

Conform planului, Meghan și prințul Harry ar urma să rămână în Marea Britanie atât de Ziua Recunoștinței, cât și de Crăciun. Mama ducesei, Doria Ragland, ar urma să li se alăture de sărbători.

Planul de a-i invita pe prințul William și pe prințesa Kate la locuința din Cotswolds ar fi fost discutat în cercul apropiat al ducilor de Sussex. Consilierii lui Harry și Meghan ar fi considerat însă că o astfel de inițiativă ar putea fi prematură, având în vedere relațiile tensionate dintre cele două cupluri.

Comentatoarea Carole Malone a criticat ideea și a susținut că prințesa Kate nu ar accepta o asemenea invitație.

„Este puțin ruptă de realitate. Numai ideea că prințesa Catherine ar accepta o invitație… bineînțeles că nu vor veni de Ziua Recunoștinței.

Nu ni s-a spus inițial că urmau să fie în Montecito? De ce nu s-ar întoarce într-un loc frumos, cald și minunat? Ideea că vor să rămână aici nu mi se pare deloc credibilă. Dar, desigur, ceea ce se va întâmpla este că își vor petrece sărbătoarea într-o izolare splendidă, pentru că Doria Ragland va veni în vizită. Cel puțin, acesta este zvonul”, a spus ea.

Comentatoarea a continuat criticile la adresa ducilor de Sussex, afirmând că aceștia nu ar înțelege cum sunt priviți de membrii familiei regale și de o parte a publicului britanic.

„Ceea ce arată acest lucru este că nu au nicio idee despre ce cred oamenii despre ei și, mai ales, despre ce crede familia regală despre ei. Trăiesc într-o bulă. Desigur, se înconjoară de oameni care le spun cât de extraordinari sunt.

Cred că sunt rupți de realitate. În mod evident, nu își dau seama cât de prost sunt priviți de membrii familiei regale și de o mare parte a populației.”

Carole Malone a susținut că declarațiile și criticile repetate ale lui Harry și Meghan la adresa monarhiei reprezintă unul dintre motivele pentru care prințul William nu ar dori să îi primească din nou în cercul familiei regale.

Relația dintre prințul Harry și fratele său, William, continuă să fie tensionată. Potrivit informațiilor prezentate de Daily Express, cei doi nu s-ar mai fi întâlnit de câțiva ani, în ciuda revenirii ducilor de Sussex în Marea Britanie, în luna august a acestui an.

Nici de Crăciun Harry și Meghan nu sunt așteptați să se alăture familiei regale la Sandringham.

Distanța dintre cei doi frați persistă în timp ce se apropie împlinirea a 30 de ani de la moartea mamei lor, prințesa Diana. În acest context, au apărut speculații privind o posibilă întâlnire a fraților cu ocazia comemorării.