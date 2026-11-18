Poliția din Filipine a depus plângeri penale împotriva lui Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, în urma unei anchete privind presupusa deținere și distribuire de materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor, potrivit agenției Reuters. Sesizările au fost înaintate procurorilor din provincia Cebu, care urmează să analizeze probele și să decidă dacă există suficiente motive pentru trimiterea cazului în instanță.

Demersul autorităților filipineze vine la mai puțin de două săptămâni după ce Thomas Markle a fost arestat în Florida, în Statele Unite, într-un dosar federal privind presupusa deținere de materiale de abuz sexual asupra minorilor.

Acesta a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept minciuni. Cazul are implicații juridice în două țări, iar anchetatorii filipinezi continuă verificarea unor dispozitive electronice care ar putea furniza noi probe.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters pe 18 noiembrie 2026, sesizările au fost depuse luni, 16 noiembrie, la biroul procurorului din provincia Cebu. Poliția filipineză îl acuză pe Thomas Markle de încălcarea legislației locale privind abuzul sexual și exploatarea copiilor în mediul online.

Ancheta a fost desfășurată de unitatea regională Visayas a Centrului pentru Protecția Femeilor și Copiilor din cadrul Poliției Naționale Filipineze. Dosarul vizează presupusa deținere și distribuire de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Depunerea plângerilor deschide etapa în care procurorii vor evalua probele și vor stabili dacă există temei pentru formularea acuzațiilor în instanță. Prin urmare, procedura din Filipine nu reprezintă, în sine, o condamnare și nici nu înseamnă că vinovăția lui Markle a fost stabilită.

Cazul din Filipine se desfășoară în paralel cu o anchetă federală din Statele Unite. Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat pe 6 noiembrie 2026, în Florida, în baza unei plângeri penale federale care îl acuză de deținerea de materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, anchetatorii au verificat două spații de depozitare din zona Los Angeles, închiriate de Markle de aproape două decenii. În urma perchezițiilor, agenții FBI au ridicat aproximativ 78 de obiecte, printre care diapozitive, negative fotografice și cărți care ar conține materiale suspectate de a reprezenta abuzuri sexuale asupra minorilor.

Documentele judiciare menționează imagini în care ar apărea un bărbat adult identificat de un martor drept Thomas Markle, alături de fete minore. Aceste informații fac parte din acuzațiile prezentate de procurori și din documentele care au stat la baza plângerii penale federale.

În Statele Unite, Markle este vizat de o acuzație federală de deținere de materiale de abuz sexual asupra copiilor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, potrivit Departamentului de Justiție.

Investigația din Filipine nu este încă încheiată. Poliția Națională Filipineză a anunțat că experții criminaliști continuă examinarea dispozitivelor electronice predate autorităților de Thomas Markle Jr., fiul lui Thomas Markle și fratele vitreg al lui Meghan.

Potrivit publicației filipineze GMA News, anchetatorii au recuperat aproximativ 7.500 de fotografii și o înregistrare video de pe dispozitive asociate lui Markle. Materialele ar include imagini cu minori de diferite naționalități. Unele dintre persoanele care apar în acestea ar putea fi din Filipine.

Allen Rae Co, purtătorul de cuvânt al Poliției Naționale Filipineze, a precizat că examinarea digitală continuă și că eventualele descoperiri ar putea completa dosarul existent sau ar putea justifica depunerea unor noi plângeri penale.

Autoritățile nu au exclus, așadar, extinderea anchetei, în funcție de rezultatele analizelor criminalistice.

Thomas Markle a negat acuzațiile care i se aduc. Într-o declarație acordată publicației Daily Mail, acesta a susținut că informațiile sunt false și le-a descris drept „minciuni bolnave”.

Meghan Markle a declarat anterior că este profund tulburată de acuzațiile apărute în legătură cu tatăl său. Potrivit unei declarații citate de ABC News, ducesa a explicat că a întrerupt legătura cu acesta în 2018, după ce a aflat despre acuzațiile pe care le-a considerat îngrijorătoare.

Relația dintre Meghan și tatăl său este întreruptă de mai mulți ani. Ruptura s-a produs în perioada premergătoare căsătoriei sale cu prințul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, în mai 2018.

Ducesa a mai afirmat că decizia de a păstra distanța față de tatăl său și de a nu-i permite să aibă contact cu copiii ei a fost luată din motive legate de protecția acestora.

În Filipine, procurorii trebuie să evalueze plângerile și probele înainte de a decide dacă vor începe procedurile necesare pentru trimiterea cazului în instanță. În Statele Unite, Thomas Markle se confruntă separat cu acuzația federală de deținere de materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Cele două proceduri se desfășoară în jurisdicții diferite și au propriile etape judiciare. Rezultatele analizelor criminalistice din Filipine ar putea aduce noi elemente în dosarul deschis de autoritățile locale.

Până la pronunțarea unor hotărâri definitive, Thomas Markle beneficiază de prezumția de nevinovăție.