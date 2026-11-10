Thomas Markle, tatăl înstrăinat al ducesei Meghan, va fi supus unei evaluări psihiatrice independente, după ce un judecător federal din Florida a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea acestuia de a participa la procesul în care este acuzat de deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor, potrivit Reuters.

Decizia a fost luată în urma primei sale apariții în fața instanței, pe 6 noiembrie 2026, când vârsta înaintată și dificultățile de memorare ale bărbatului au determinat magistratul să solicite o examinare de specialitate.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani și socrul prințului Harry, a fost arestat în Florida pentru o acuzație federală de deținere de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Judecătoarea federală Lindsay Griffin a dispus ca un psihiatru specializat în evaluări medico-legale să stabilească dacă acesta înțelege natura procedurilor judiciare și dacă își poate pregăti în mod corespunzător apărarea.

Potrivit ordinului emis de magistratul Lindsay Griffin, există motive rezonabile pentru a crede că Thomas Markle ar putea suferi de o afecțiune sau de o tulburare care îi afectează capacitatea de a înțelege procedurile judiciare și de a colabora cu avocatul său.

Judecătoarea a menționat trei elemente care au stat la baza deciziei: informațiile primite despre starea sa de sănătate, vârsta înaintată și dificultățile de memorare observate la prima înfățișare în instanță.

Pentru evaluare a fost desemnată doctorița Amie Gerodimos, psihiatru specializat în expertize medico-legale. Aceasta trebuie să stabilească diagnosticul și să prezinte instanței o concluzie privind capacitatea lui Markle de a participa la proces.

Raportul medical trebuie transmis până la 20 noiembrie 2026. În funcție de rezultatele examinării, instanța va putea decide cum continuă procedurile judiciare.

Thomas Markle a fost arestat pe 6 noiembrie, fiind acuzat de o singură infracțiune federală: deținerea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor.

Potrivit unei declarații pe propria răspundere întocmite de FBI și depuse la dosarul instanței, anchetatorii au ridicat materiale din spații de depozitare închiriate de Markle în Los Angeles începând din 2008.

Printre obiectele confiscate se aflau diapozitive, negative fotografice și cărți. Documentele judiciare menționează fotografii explicite în care ar apărea Markle alături de o fată minoră, precum și alte imagini cu copii în diferite stadii de dezbrăcare.

Una dintre fotografii ar fi fost realizată într-o încăpere care pare să aparțină unui lanț hotelier din Filipine, țară în care Thomas Markle a locuit o perioadă.

Directorul FBI, Kash Patel, a comentat cazul după arestare, acuzându-l pe Markle că ar fi vizat copii și că ar fi comis fapte care le-au pus în pericol siguranța.

Acuzațiile prezentate de anchetatori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Până în acest moment, instanța nu s-a pronunțat asupra vinovăției sale.

La prima înfățișare în fața instanței, Thomas Markle nu a formulat o pledoarie privind acuzația care i se aduce. Judecătoarea a autorizat eliberarea sa pe baza unei promisiuni personale de prezentare la procedurile judiciare, fără stabilirea unei cauțiuni în bani.

Măsura este condiționată de respectarea arestului la domiciliu și de monitorizarea electronică.

Avocata desemnată să îl reprezinte, Mary Claire Wolf, din cadrul serviciului federal de apărare publică din Tampa, nu a oferit imediat un comentariu pentru Reuters.

Thomas Markle este tatăl ducesei Meghan de Sussex și socrul prințului Harry. Relația dintre el și fiica sa este una tensionată de mai mulți ani, cei doi fiind înstrăinați.