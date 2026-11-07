Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost eliberat la câteva ore după ce a fost arestat în Florida, fiind acuzat de deținerea unor materiale care ar prezenta abuzuri sexuale asupra minorilor. Bărbatul, în vârstă de 82 de ani, va fi monitorizat electronic și trebuie să respecte condițiile arestului la domiciliu, în timp ce ancheta continuă.

Thomas Markle Sr. a fost pus în libertate după o scurtă audiere desfășurată vineri la tribunalul federal din Tampa, Florida. Instanța a dispus monitorizarea sa electronică și restricționarea deplasărilor, în urma acuzațiilor privind deținerea unor materiale cu caracter sexual care ar implica minori.

Tatăl lui Meghan Markle nu a fost obligat să achite o cauțiune în numerar, fiind eliberat pe baza unui angajament scris de a respecta condițiile stabilite de instanță și de a se prezenta la viitoarele audieri. Potrivit publicației Mirror, Thomas Markle Sr. a fost eliberat sub supraveghere electronică, la numai câteva ore după arestarea sa.

Instanța i-a cerut să predea pașaportul și să respecte măsurile impuse până la următoarea etapă a procedurilor judiciare. Eliberarea pe proprie răspundere presupune asumarea în scris a obligației de a reveni în fața instanței. Nerespectarea acestei condiții poate atrage sancțiuni financiare.

În timpul audierii de vineri, desfășurate la tribunalul federal din Tampa, Thomas Markle nu a formulat încă o pledoarie oficială cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa. Anterior, acesta respinsese acuzațiile, pe care le calificase drept „minciuni bolnave”.

Ancheta a fost declanșată după descoperirea unor materiale suspecte despre care autoritățile au fost informate de fiul bărbatului, Thomas Markle Jr. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, patru cutii cu obiecte care ar fi provenit din fosta locuință a lui Thomas Markle Sr. din Filipine au fost predate autorităților săptămâna trecută.

Printre materialele respective s-ar fi aflat imagini care ar putea prezenta abuzuri sexuale asupra unor fete cu vârste estimate la 10-11 ani.

Thomas Markle Jr. a susținut că el a descoperit materialele și a sesizat autoritățile filipineze. Acuzațiile fac obiectul unei anchete, iar vinovăția lui Thomas Markle Sr. nu a fost stabilită de instanță.

Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, a transmis că este profund tulburată de informațiile privind ancheta în care este implicat tatăl său.

Ducesa de Sussex și-a exprimat îngrijorarea pentru copiii care ar fi putut fi victime ale unor abuzuri și a afirmat că protejarea minorilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități.

Meghan Markle a făcut referire și la alte acuzații apărute în anul 2018, care au contribuit la deteriorarea relației cu tatăl său.

Thomas Markle Sr. rămâne sub supraveghere electronică, urmând să se prezinte în fața instanței în cadrul procedurilor judiciare.