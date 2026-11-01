Meghan Markle a lansat o nouă serie de produse pentru brandul său de lifestyle, As Ever, însă prețurile unor articole au atras critici în presa britanică, potrivit Daily Express. O față de masă din in brodat, comercializată la 398 de dolari, și un coș pentru ceaiul de după-amiază, care costă 328 de dolari, se numără printre produsele incluse în colecția festivă prezentată pe 22 octombrie 2026.

Extinderea gamei a fost analizată într-un articol de opinie publicat sâmbătă, 31 octombrie, de Daily Express, semnat de Alicia Liberty. Jurnalista consideră că brandul riscă să își piardă identitatea prin diversificarea rapidă a produselor și prin prețurile ridicate. Criticile vizează strategia comercială a companiei, dar și diferența dintre imaginea de lux promovată și accesibilitatea produselor pentru publicul larg.

A doua parte a colecției festive a fost prezentată pe 22 octombrie și cuprinde articole pentru casă, accesorii și produse destinate servirii mesei. Printre acestea se află obiecte de porțelan, textile pentru masă, lumânări și articole de papetărie.

Potrivit informațiilor publicate de Daily Express, prețurile câtorva dintre produse sunt:

Față de masă din in brodat: 398 de dolari (aproximativ 299 de lire sterline).

Ceainic din porțelan: 98 de dolari (aproximativ 74 de lire).

Set de suporturi pentru farfurii din ratan: 130 de dolari (aproximativ 98 de lire).

Agendă din piele: 185 de dolari (aproximativ 139 de lire).

Coș pentru ceaiul de după-amiază: 328 de dolari (aproximativ 246 de lire).

Lumânare: 98 de dolari (aproximativ 74 de lire).

Alicia Liberty apreciază că nivelul prețurilor ridică semne de întrebare în privința publicului căruia i se adresează brandul. Autoarea admite că produsele realizate din materiale de calitate și cu finisaje speciale pot justifica prețuri mai mari, dar consideră că unele articole depășesc nivelul pe care mulți cumpărători l-ar considera rezonabil.

În analiza sa, Alicia Liberty face o comparație cu afacerea creată de antreprenoarea britanică Jade Holland Cooper, fondatoarea unui brand de modă lansat în 2008.

Compania acesteia s-a dezvoltat în jurul articolelor vestimentare inspirate de stilul country britanic, iar ulterior și-a extins activitatea către produse pentru casă. Printre cele mai recente articole se numără fețele de masă din colecția Tablescape, comercializate la 69 de lire sterline.

Diferența de preț este semnificativă: produsul similar din colecția As Ever costă aproximativ 299 de lire sterline, cu peste 200 de lire mai mult.

Autoarea consideră că exemplul Holland Cooper demonstrează importanța construirii unei identități comerciale înainte de extinderea către noi categorii de produse. În opinia sa, Meghan Markle încearcă să dezvolte prea repede un brand care nu și-a consolidat încă suficient poziția pe piață.

Comparația nu reprezintă însă o analiză financiară a celor două companii, ci argumentul editorial al jurnalistei în favoarea unei strategii de dezvoltare mai bine conturate.

Un alt aspect semnalat în articol privește distribuția produselor. Deși noua colecție include articole inspirate de tradiția britanică a ceaiului de după-amiază și de amenajarea meselor festive, consumatorii din Regatul Unit nu pot comanda direct produsele prin intermediul magazinului online As Ever.

Informația este confirmată și de pagina oficială de prezentare a companiei, care precizează că produsele sunt comercializate exclusiv prin intermediul site-ului propriu și că livrarea este disponibilă în cele 50 de state americane.

Această limitare reduce accesul cumpărătorilor britanici la colecție, chiar dacă stilul promovat de brand poate avea legătură cu preferințele unei părți a publicului din Regatul Unit.

As Ever a pornit de la produse alimentare, precum gemuri, miere și ceaiuri, apoi și-a extins oferta către vinuri, lumânări și articole pentru casă. Noua colecție festivă marchează o diversificare suplimentară, prin introducerea obiectelor de porțelan, textilelor și accesoriilor pentru servirea mesei.

Potrivit autoarei articolului din Daily Express, problema nu este dorința lui Meghan Markle de a dezvolta o afacere profitabilă, ci lipsa unei identități comerciale suficient de clare în raport cu varietatea produselor lansate.

Alicia Liberty consideră că notorietatea Ducesei de Sussex poate atrage inițial atenția cumpărătorilor, însă succesul pe termen lung va depinde de calitatea produselor, fidelizarea clienților și capacitatea brandului de a-și construi o reputație independentă de celebritatea fondatoarei.