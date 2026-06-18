Meghan Markle a lansat o nouă colaborare pentru brandul său de lifestyle, As Ever, însă reacțiile unei părți a fanilor au fost departe de entuziasmul așteptat, potrivit Daily Mail.

Noua ofertă, disponibilă începând de marți, include un set de matcha realizat împreună cu compania Clevr Blends, un brand în care Ducesa de Sussex a investit și pe care îl promovează de mai mulți ani.

Anunțul a fost precedat de o campanie de promovare pe rețelele sociale, unde As Ever a publicat un videoclip teaser care sugera lansarea unui produs „apropiat de inima” lui Meghan Markle.

După dezvăluirea colaborării, numeroși urmăritori au transmis că se așteptau la produse noi dezvoltate direct de As Ever și nu la un pachet realizat în parteneriat cu un alt brand.

Noul pachet comercializat online include produse Clevr Blends pentru prepararea băuturii matcha, alături de două produse deja asociate cu As Ever: dulceața de căpșuni și decorurile florale comestibile („flower sprinkles”).

Matcha este un tip de ceai verde pudră originar din Japonia, care a devenit extrem de popular în ultimii ani în rândul consumatorilor interesați de alimentație și wellness.

În materialele promoționale, Meghan Markle a prezentat produsul ca pe o combinație între pasiunea sa pentru gastronomie și colaborarea de lungă durată cu Clevr Blends.

Pe rețelele sociale, mai mulți consumatori au afirmat că lansarea nu corespunde așteptărilor create de campania de promovare.

Unii au susținut că se așteptau la produse complet noi sub marca As Ever, în timp ce alții au remarcat că setul include articole deja disponibile anterior.

Mesajele publicate online au indicat că o parte dintre urmăritori consideră că lansarea a fost prezentată drept un eveniment important, deși conținutul pachetului este rezultatul unei colaborări comerciale și nu al unei extinderi semnificative a gamei As Ever.

Criticile apar într-un context în care activitatea brandului lansat de Meghan Markle continuă să fie atent analizată atât de susținători, cât și de critici.

Brandul As Ever, lansat de Meghan Markle în 2025 după rebrandingul proiectului American Riviera Orchard, a atras atenția încă de la debut. Primele colecții de produse, care au inclus gemuri, ceaiuri, mixuri pentru deserturi și decorațiuni florale, s-au vândut rapid după lansare.

În ultimele luni, însă, compania s-a confruntat și cu diverse controverse legate de strategia de marketing, branding și nivelul stocurilor disponibile, subiecte intens discutate în presa britanică și americană.

În pofida criticilor, persoane apropiate brandului au susținut că As Ever continuă să se dezvolte și că rezultatele obținute sunt comparabile cu cele ale unui startup aflat într-o etapă de creștere. Potrivit unor declarații citate de presa internațională, reprezentanți ai companiei consideră că interesul public pentru afacerea lui Meghan Markle rămâne ridicat.

Relația dintre Meghan Markle și Clevr Blends nu este una nouă. Ducesa de Sussex a investit în companie încă din primii ani ai dezvoltării acesteia și a promovat în repetate rânduri produsele brandului.

Noua colaborare reprezintă astfel o extindere a parteneriatului existent și o încercare de a conecta comunitățile celor două branduri.