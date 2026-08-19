Fostul ministru al Apărării din Ucraina, demis de Zelenski, cere alegeri în timpul războiului și acuză o „criză de guvernare”

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mîhailo Fedorov, a cerut organizarea de alegeri în timpul războiului și a afirmat că țara se confruntă cu o „criză sistemică a guvernanței”. Declarațiile reprezintă una dintre cele mai importante contestări interne ale președintelui Volodimir Zelenski de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, relatează Reuters.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a făcut declarațiile într-un discurs video publicat marți seară pe YouTube. El a susținut că autoritățile trebuie să găsească o soluție legală pentru reluarea procesului electoral, chiar dacă războiul continuă.

În prezent, legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor în perioada legii marțiale.

„Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”, a declarat Fedorov. El a cerut găsirea unui „mecanism legal, sigur și realist” prin care Ucraina să își poată relua procesul democratic în condițiile unui război de lungă durată.

Apelul este unul neobișnuit pentru scena politică ucraineană de după începutul invaziei ruse. Potrivit Reuters, Fedorov este prima personalitate politică importantă care cere în mod public organizarea de alegeri în timpul războiului.

Fostul ministru a susținut că problema nu este doar legată de organizarea scrutinului, ci și de modul în care funcționează instituțiile statului.

„Ucraina se confruntă cu o criză sistemică a guvernanței”, a afirmat el.

Fedorov a criticat, fără să nominalizeze oficiali, ceea ce a descris drept un sistem administrativ care se protejează și se opune schimbării. El a acuzat, de asemenea, existența corupției în rândul unor oficiali și a susținut că aceasta afectează efortul de război al Ucrainei.

Fedorov a fost un aliat apropiat al lui Volodimir Zelenski înainte de demiterea sa din funcția de ministru al Apărării. El fusese numit în această poziție cu doar șase luni înainte și anunțase planuri de reformare a sistemului de achiziții al ministerului.

Fostul ministru a declarat recent că schimbările pe care le-a inițiat în procedurile prin care Ministerul Apărării achiziționează echipamente, într-un domeniu în care sunt cheltuite miliarde de dolari, ar fi contribuit la înlăturarea sa din funcție.

Zelenski nu a oferit până acum un răspuns public la declarațiile făcute marți de Fedorov.

Președintele ucrainean a explicat anterior că decizia de a-l demite pe Fedorov, precum și schimbările operate la nivelul conducerii militare, au avut legătură cu neînțelegerile dintre oficialii respectivi.

Înlăturarea fostului ministru al Apărării a provocat și proteste. Mai multe persoane au ieșit în stradă și au cerut ca acesta să fie repus în funcție.

În paralel cu declarațiile lui Fedorov, Zelenski a făcut marți un nou pas pentru stabilirea conducerii Ministerului Apărării. Președintele a transmis parlamentului propunerea ca Evhenii Hmara, care a ocupat funcția de interimar după plecarea lui Fedorov și care conducea anterior serviciul de securitate SBU, să fie numit titular al postului.