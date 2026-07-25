Ministrul Apărării din Italia i-a oferit postul de consilier fostului ministru al Apărării din Ucraina, recent demis din funcție, potrivit Politico.

Guido Crosetto l-a lăudat pe Mihailo Fedorov, căruia i se atribuie meritul de a fi adus o revizuire tehnologică a armatei ucrainene, dar i se impută că s-a confruntat cu generalii din armată.

Mihailo Fedorov, fostul ministru al Apărării din Ucraina, demis de președintele Volodimir Zelenski la începutul acestei luni, poate începe o viață nouă la Roma, dacă dorește.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a relatat vineri că l-a sunat pe Mihailo Fedorov a doua zi după demiterea sa și i-a propus să vină în Italia și să lucreze ca și consilier.

„L-am sunat a doua zi după ce a fost demis și l-am întrebat: «Când ați dori să veniți la Roma pentru a lucra cu mine ca consilier?»”, a declarat Crosetto într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, sâmbătă.

Ministrul italian a declarat că Fedorov a fost „mișcat” de propunere și a considerat-o „un semn de respect și prietenie”, dar nu a oferit detalii dacă Fedorov a acceptat-o ​​sau nu.

Crosetto l-a lăudat cu tărie pe Fedorov, căruia i s-a atribuit o revizuire tehnologică a armatei Ucrainei, dar care s-a confruntat și cu generali de rang înalt.

„Fedorov întruchipează inovația; este unul dintre cei care au schimbat complet regulile jocului pe câmpul de luptă, permițând Ucrainei mai întâi să-și mențină poziția și apoi să ia inițiativa”, a spus Crosetto, adăugând că Fedorov s-a confruntat cu „o rezistență la schimbare” care este o problemă și în Italia, Franța și Germania.

Fedorov nu a răspuns public la oferta lui Crosetto.

Crosetto, care este o figură importantă în partidul Frații Italiei al prim-ministrului Giorgia Meloni, a precizat, de asemenea, că este în favoarea continuării împrumuturilor prin intermediul împrumuturilor UE din schema Acțiune de Securitate pentru Europa (SAFE), mai degrabă decât finanțarea cheltuielilor pentru apărare prin datoria publică națională. Dar a precizat că decizia respectivă depindea de Trezorerie.

Comentariile lui Crosetto vin în contextul în care guvernul italian analizează posibilitatea de a solicita doar 5 până la 7 miliarde de euro în cadrul schemei SAFE, în loc de 15 miliarde de euro, așa cum se prevăzuse inițial.