Zelenski anunță schimbări majore în apărarea aeriană, după discuțiile cu principalii comandanți ai armatei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu principalii comandanți ai armatei pentru a analiza deficiențele din sistemul de apărare aeriană și alte componente ale protecției populației civile, în contextul apropierii de patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit agenției Reuters.

Declarațiile au fost făcute în discursul video nocturn al șefului statului.

Potrivit mesajului transmis public, discuțiile au vizat atât performanța apărării aeriene, cât și modul în care autoritățile locale gestionează consecințele atacurilor rusești de amploare, în special în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică și asigurarea încălzirii în clădirile rezidențiale înalte.

Președintele a precizat că a purtat consultări îndelungate cu comandantul-șef al forțelor armate, Oleksandr Sirski, șeful statului major general, Andrii Hnatov, și ministrul apărării, Mikhailo Fedorov.

„Multe schimbări au loc chiar acum în activitatea apărării aeriene. În unele regiuni, modul în care operează echipele, interceptorii, unitățile mobile de foc, întreaga componentă de mică apărare aeriană este practic reconstruită complet”, a declarat Zelenski.

El a adăugat:

„Dar acesta este doar un element al apărării care necesită schimbări. Schimbări vor avea loc”.

Liderul de la Kiev a subliniat în repetate rânduri că întărirea apărării aeriene este esențială pentru protejarea orașelor în fața atacurilor cu rachete și drone.

În intervenția sa, Zelenski a menționat din nou apelurile adresate aliaților occidentali pentru furnizarea de armament suplimentar destinat interceptării amenințărilor aeriene.

Săptămâna trecută, președintele a afirmat că liniile defensive din anumite zone s-au dovedit ineficiente, în condițiile în care încălzirea nu fusese restabilită în sute de locuințe afectate de bombardamente asupra infrastructurii energetice.

Ministrul energiei, Denis Shmihal, a transmis pe Telegram că echipele de intervenție lucrează fără întrerupere pentru restabilirea sistemelor de încălzire din Kiev, unde temperaturile nocturne urmau să scadă până la -19°C.

După întâlnirea cu conducerea militară, Zelenski a semnalat dificultăți și în regiunile Kharkiv și Poltava, precum și în unele zone din regiunea Odesa, unde au fost raportate întreruperi de electricitate.

Președintele a reluat criticile la adresa factorilor de decizie din Kiev, unde relațiile cu primarul Vitali Klitschko au fost tensionate în trecut. Observații similare au fost formulate și în legătură cu orașele Krivi Rih și Okhtirka.

„Fiecare lider comunitar și fiecare serviciu responsabil trebuie să acorde o atenție reală la ceea ce se întâmplă cu clădirile, cu rețelele”, a spus Zelenski.

El a avertizat: „Monitorizăm la toate nivelurile și oamenii vor fi trași personal la răspundere”.

Declarațiile vin pe fondul continuării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii critice și a zonelor urbane.

Autoritățile ucrainene au raportat în ultimele luni pagube extinse la rețelele de energie, ceea ce a generat probleme în furnizarea de electricitate și căldură în mai multe regiuni.