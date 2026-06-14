Marea Britanie renunță definitiv la combustibilii produși din petrol rusesc

Autoritățile din Marea Britanie au anunțat că vor elimina complet până la începutul anului 2027 importurile de motorină și combustibil pentru avioane produse din petrol rusesc. Decizia stabilește calendarul de retragere a licenței temporare care permite în prezent intrarea pe piața britanică a unor produse rafinate în țări terțe din țiței provenit din Rusia.

Măsura face parte din planul autorităților de la Londra de reducere a dependenței de produsele energetice rusești și de consolidare a sancțiunilor economice impuse Moscovei.

Luna trecută, autoritățile britanice au decis să amâne punerea în aplicare a unei interdicții anunțate anterior. Prin această decizie, Marea Britanie a continuat să permită importurile de produse rafinate în state terțe din petrol rusesc, în ciuda restricțiilor deja existente împotriva Federației Ruse.

Potrivit guvernului, amânarea a fost determinată de dificultățile de aprovizionare apărute pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al turbulențelor de pe piața energetică internațională.

În contextul acestor evoluții, autoritățile au considerat necesară o perioadă suplimentară de tranziție pentru a evita eventuale probleme în aprovizionarea cu combustibili.

Guvernul britanic a subliniat căsancțiunile împotriva Rusiei nu sunt retrase și nici relaxate.

Autoritățile au arătat că noile restricții vor fi introduse gradual, pentru a limita impactul asupra pieței și pentru a oferi companiilor timpul necesar adaptării la noile condiții.

Ministerul britanic pentru Afaceri și Comerț a anunțat că licența temporară care permite în prezent aceste importuri va expira cel târziu la 1 ianuarie 2027.

Până atunci, operatorii economici vor trebui să identifice surse alternative pentru produsele care intră acum pe piața britanică prin intermediul acestei derogări.

Potrivit informațiilor transmise de guvern, situația de pe piața combustibililor va continua să fie monitorizată constant.â Autoritățile au anunțat că vor reevalua condițiile existente la fiecare două săptămâni și vor analiza impactul evoluțiilor geopolitice și economice asupra aprovizionării.

În funcție de rezultatele acestor evaluări, există posibilitatea ca licența temporară să fie retrasă înainte de termenul-limită stabilit pentru începutul anului 2027.

Decizia face parte din strategia mai amplă a Marii Britanii de diminuare a dependenței de resursele energetice rusești și de întărire a presiunii economice asupra Moscovei, în contextul sancțiunilor adoptate după declanșarea războiului din Ucraina.