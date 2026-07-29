Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru presupusa facilitare a activităților teroriste și că a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia, potrivit agenției Reuters.

Potrivit FSB, acuzațiile vizează faptul că Telegram nu ar fi eliminat conținut despre care autoritățile ruse susțin că era utilizat de serviciile speciale ucrainene, precum și de organizații teroriste și extremiste, pentru pregătirea și coordonarea unor acte de sabotaj, atacuri teroriste, crime în masă și operațiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federației Ruse.

Anunțul reprezintă o nouă etapă în conflictul de lungă durată dintre Moscova și platforma de mesagerie.

În comunicatul transmis miercuri, FSB afirmă că materialele publicate pe Telegram ar fi fost folosite pentru organizarea unor activități ilegale pe teritoriul Rusiei.

Până la momentul publicării informației, Pavel Durov și reprezentanții Telegram nu au oferit un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate de autoritățile ruse.

Lansată în 2013, Telegram este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie criptată din lume și afirmă că are peste un miliard de utilizatori.

Platforma este utilizată pe scară largă atât în Rusia, cât și în Ucraina, inclusiv pentru distribuirea rapidă a informațiilor în contextul războiului dintre cele două țări.

În ultimii ani, autoritățile ruse au încercat în repetate rânduri să limiteze utilizarea Telegram, promovând în paralel serviciul de mesagerie MAX, susținut de stat.

Născut în Rusia, dar deținător în prezent al cetățeniilor Emiratelor Arabe Unite și Franței, Pavel Durov este cunoscut și pentru fondarea rețelei sociale VKontakte, considerată echivalentul rusesc al Facebook. El și-a vândut participația rămasă în companie în 2014, după presiuni exercitate de autoritățile ruse.

Separat, autoritățile franceze desfășoară o anchetă privind presupuse deficiențe ale Telegram în combaterea activităților infracționale desfășurate prin intermediul platformei și în cooperarea cu solicitările venite din partea organelor de aplicare a legii. Pavel Durov respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

Deocamdată, nu este clar ce efecte juridice imediate va produce mandatul internațional anunțat de FSB și dacă acesta va fi urmat de demersuri în alte jurisdicții.

Cazul se adaugă tensiunilor deja existente dintre autoritățile ruse și Telegram, pe fondul disputelor privind moderarea conținutului și cooperarea cu instituțiile statului.