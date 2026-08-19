Un vaccin personalizat împotriva cancerului, dezvoltat de Moderna și Merck, a obținut rezultate pozitive într-un amplu studiu clinic de fază 3 realizat la pacienți cu melanom cu risc ridicat. Tratamentul, administrat împreună cu imunoterapia Keytruda după îndepărtarea chirurgicală a tumorii, a redus riscul de recidivă și de răspândire a cancerului, potrivit rezultatelor preliminare anunțate miercuri de cele două companii.

Studiul a inclus 1.137 de pacienți cu melanom în stadii IIB-IV, cărora tumorile le fuseseră îndepărtate chirurgical. Participanții au primit fie Keytruda, fie combinația dintre Keytruda și vaccinul personalizat Intismeran.

Companiile au anunțat că studiul și-a atins atât obiectivul principal, privind supraviețuirea fără recidivă, cât și obiectivul secundar referitor la supraviețuirea fără metastaze la distanță. Nu au fost raportate, în analiza anunțată acum, noi probleme de siguranță.

Datele complete ale studiului nu au fost însă făcute publice deocamdată. Rezultatele detaliate urmează să fie prezentate la o conferință medicală, astfel încât cercetătorii să poată evalua mai atent amploarea beneficiului și profilul de siguranță al tratamentului, potrivit thetimes.com.

Tratamentul folosește tehnologia ARN mesager (ARNm), devenită cunoscută la scară largă prin vaccinurile împotriva COVID-19. În cazul vaccinului împotriva cancerului, însă, mecanismul și scopul sunt diferite: tratamentul nu urmărește prevenirea unei infecții, ci stimularea sistemului imunitar pentru a identifica și ataca celulele canceroase.

Vaccinul este conceput individual pentru fiecare pacient. După îndepărtarea tumorii, o probă din aceasta este analizată pentru identificarea mutațiilor caracteristice celulelor canceroase. Pe baza acestor informații sunt selectate ținte specifice, care sunt apoi codificate în ARNm.

Vaccinul este astfel conceput pentru a determina sistemul imunitar, în special celulele T, să recunoască aceste caracteristici ale tumorii și să atace eventualele celule canceroase rămase în organism.

Tratamentul este administrat împreună cu pembrolizumab, substanța activă din Keytruda, un medicament de imunoterapie care ajută sistemul imunitar să atace celulele canceroase.

Rezultatele anunțate acum se adaugă unor date obținute anterior într-un studiu de fază 2b. La o monitorizare mediană de aproximativ cinci ani, combinația dintre Intismeran și Keytruda a redus cu 49% riscul de recidivă a cancerului sau deces, comparativ cu administrarea exclusivă a Keytruda. Riscul de metastazare la distanță sau deces a fost redus cu 59%.

În acel studiu, după cinci ani, supraviețuirea fără recidivă a fost de 68,8% în grupul care a primit combinația de tratamente, față de 49,1% în grupul tratat doar cu Keytruda.

Datele privind supraviețuirea generală au indicat, de asemenea, o tendință favorabilă, însă aceasta a reprezentat un obiectiv exploratoriu și nu poate fi considerată încă o dovadă definitivă a unui avantaj asupra supraviețuirii.

Strategia testată este una de tratament adjuvant. Pacienții incluși în studiu au avut melanomul îndepărtat chirurgical, iar tratamentul are rolul de a elimina sau controla eventualele celule canceroase rămase și de a reduce riscul ca boala să reapară.

Spre deosebire de un vaccin clasic, care este produs în aceeași formă pentru milioane de persoane, Intismeran este adaptat profilului molecular al tumorii fiecărui pacient.

Această personalizare reprezintă unul dintre elementele importante ale tehnologiei, dar și una dintre provocările sale. Fabricarea individualizată presupune procese complexe și ridică întrebări privind timpul necesar producerii tratamentului, costuri și posibilitatea ca o astfel de terapie să fie utilizată la scară largă.

Intismeran este încă un tratament experimental și nu este aprobat pentru utilizare de rutină. Studiul de fază 3 este cel care urmărește să stabilească dacă beneficiile observate în studiile anterioare se confirmă la o populație mai mare de pacienți. Registrul oficial al studiului indică în continuare derularea acestuia.

Moderna și Merck au anunțat că intenționează să discute rezultatele cu autoritățile de reglementare, iar aprobarea ar putea deschide calea către utilizarea tratamentului la pacienții eligibili.

Companiile testează aceeași abordare bazată pe vaccinuri personalizate și în alte tipuri de cancer, inclusiv cancer pulmonar, cancer de vezică urinară și cancer renal.

Rezultatele obținute în melanom sunt considerate importante pentru dezvoltarea imunoterapiilor personalizate, însă rămân de clarificat amploarea beneficiilor pe termen lung, profilul complet al reacțiilor adverse și modul în care un tratament produs individual pentru fiecare pacient ar putea fi fabricat și pus la dispoziție la scară largă.

În acest moment, rezultatele reprezintă un progres în cercetarea tratamentelor personalizate împotriva cancerului, nu dovada existenței unui vaccin disponibil care să prevină sau să vindece cancerul.