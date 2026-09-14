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Fostul portar ceh Ludek Miklosko a murit la 64 de ani. În 204 a renunțat la tratamentul pentru cancer

Fostul portar ceh Ludek Miklosko a murit la 64 de ani. În 204 a renunțat la tratamentul pentru cancerSursa foto: Faceboo/West Ham United
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Din cuprinsul articolului

Fostul portar ceh Ludek Miklosko, care a apărat poarta echipei engleze West Ham United între 1990 și 1998, a murit la vârsta de 64 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul.

Miklosko a avut aproape 400 de apariții pentru West Ham, după transferul de la Banik Ostrava.

În decembrie 2024, la trei ani după ce fusese diagnosticat cu cancer, Miklosko anunțase că a decis să renunțe la tratamentul împotriva bolii.

Miklosko, apreciat de suporterii lui West Ham

Portarul ceh a contribuit la promovarea lui West Ham în prima ligă în 1991 și 1993 și a rămas foarte apreciat de suporteri, care i-au scandat numele și după plecarea sa de la club.

Emblemă West Ham United. Sursă foto- wikipedia

Emblemă West Ham United. Sursă foto- wikipedia

Ulterior, Miklosko a revenit la West Ham în calitate de antrenor cu portarii.

„Cu o adâncă tristețe West Ham United anunță trecerea în neființă a legendarului portar și antrenor Ludek Miklosko”, a transmis clubul într-un comunicat.

„Odihnește-te în pace, Ludek, iubitul și inspiratul nostru portar, un uriaș blând”, se mai arată în mesajul clubului londonez.

Miklosko a participat cu Cehoslovacia la Cupa Mondială din 1990 și și-a încheiat cariera la QPR.

Următorul meci disputat pe teren propriu de West Ham, împotriva lui QPR, în Championship, pe 9 octombrie, va fi dedicat memoriei lui Ludek Miklosko.

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