Sute de credincioși au ajuns deja la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde așteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Deși pelerinajul oficial începe joi, 8 octombrie, mulți oameni au ales să vină mai devreme, pentru a evita aglomerația așteptată în zilele următoare.

Duminică, zona Catedralei Mitropolitane a fost aglomerată pe tot parcursul zilei, iar zeci de autocare cu pelerini din diferite regiuni ale țării au fost parcate pe străzile din apropierea lăcașului de cult.

Credincioșii au format cozi pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște, în condițiile în care organizatorii estimează că, în perioada de vârf a pelerinajului, rândul ar putea ajunge la câțiva kilometri.

Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva va începe joi, 8 octombrie, când racla cu moaștele acesteia va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată într-un baldachin special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Anul acesta, credincioșii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Acestea vor fi așezate alături de racla Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a putea fi cinstite de pelerinii care vor ajunge la Iași.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie, când va fi readusă în interiorul lăcașului de cult.

Unul dintre cele mai importante momente ale manifestărilor religioase va avea loc pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, când va fi oficiată Sfânta Liturghie. Slujba va fi ținută de zeci de preoți pe un podium amenajat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Autoritățile estimează că peste 200.000 de persoane vor participa anul acesta la pelerinajul de la Iași. Pentru gestionarea numărului mare de credincioși, dar și pentru prevenirea incidentelor, în oraș vor fi instituite măsuri sporite de siguranță pe durata manifestărilor religioase.