La 69 de ani, Anastasia Soare acordă o atenție deosebită alimentației și activității fizice. Fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills a dezvăluit că nu urmează diete drastice, ci preferă un stil de viață bazat pe echilibru și moderație. Printre obiceiurile sale se numără evitarea pâinii și a zahărului, dar și menținerea unei rutine de exerciții fizice.

Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, antreprenoarea a explicat că este atentă la ceea ce mănâncă și încearcă să păstreze un echilibru între alimentație, sport și timpul petrecut alături de familie și prieteni.

Aceasta nu exclude însă momentele în care își permite să se bucure de preparatele preferate. Atunci când revine în România, recunoaște că mănâncă mai mult decât în mod obișnuit, motiv pentru care încearcă ulterior să fie mai atentă la dietă și să facă mai multă mișcare.

„Cred că este important să fii atent la ce mănânci, să faci exerciții, să duci o viață ponderată, cu toate că nu pot să spun că nu îmi place să mă distrez. Îmi place să muncesc mult, dar îmi place să mă și distrez cu familia, cu prietenii. Tot timpul trebuie să existe un echilibru.

Dacă vin în România și voi mânca, cu siguranță că voi mânca mai mult decât de obicei. Mă duc acasă și am să țin cât de cât o dietă. Nu prea obișnuiesc să mănânc pâine sau zahăr, dar voi fi mai strictă și voi face mai multe exerciții de gimnastică, să compenseze”, a declarat Anastasia Soare.

Dincolo de aspectul fizic, antreprenoarea a abordat și subiectul standardelor de frumusețe promovate pe rețelele de socializare.

În opinia sa, imaginile și tiparele prezentate online pot pune o presiune considerabilă asupra tinerilor, care ajung să acorde prea multă atenție felului în care arată.

Anastasia Soare consideră că frumusețea nu ar trebui să fie singurul criteriu după care oamenii se evaluează și vorbește despre importanța încrederii în propria persoană.

„Eu cred că sunt două feluri de frumusețe: o frumusețe estetică și o frumusețe interioară, care cred că este la fel de importantă ca și cea de afară. Poate că cea de afară este mai puțin importantă decât cea interioară.

Din nefericire, social media a creat un tipar, un șablon așa-numit de frumusețe și cred că există o presiune foarte mare pentru cei tineri. Dar, până la urmă, este foarte important să ai încredere în tine, să știi cine ești și să nu încerci să fii altcineva.

Este foarte bine să fii unic. Frumusețea de pe social media este numai o fațadă. În loc să își pună toată energia în a studia, a face ceva pentru viitor, a-și clădi un viitor, îi ocupă foarte mult această obsesie cu felul în care arată”, a mai spus antreprenoarea.