Anastasia Soare și marele ei regret. De ce a plâns milionara

Regina sprâncenelor, Anastasia Soare, are și ea un punct nevralgic și un regret legat de viața personală. Drept urmare atunci când a venit vorba despre acest lucru, vedeta a izbucnit în plâns.

Românca ce a reușit să facă o avere peste Ocean pare că are o viață minunată. Numai că până și ea are regrete legat de alegerile personale. Mai exact aceasta suferă pentru că nu a făcut mai mulți copii.

”Aș fi vrut să am mai mulți copii. Acesta este cel mai mare eșec. Îmi pare rău că am numai un copil, am numai o fată. La sfârșitul zilei, la sfârșitul vieții ce ai de fapt? Cu ce rămâi? Mi-au dat lacrimile. Știi de ce? Nu mă așteptam să ajungem aici la această discuție. Mama mea are 92 de ani. Și știi ce? Dacă nu m-ar fi avut pe mine? Ce-ar fi făcut? Am grijă de ea, este totul”, a explicat femeia de afaceri.

Aceasta a continuat explicațiile. ”Fata mea și mama mea sunt totul. Da, am clădit incredibilul. Dar până la urmă familia ta, mama, tatăl, copiii sunt cei mai importanți. Mama mea a fost atât de puternică încât a reușit să mă crească fără tata. Cred că am reușit să trec peste acest gol că nu l-am avut.

Mama și tata sunt foarte importanți. Eu am succesul pe care îl am datorită familiei. Mama a fost ca un munte pentru mine”, a mai spus Anastasia Soare.

Anastasia Soare a plecat din România la începutul anilor 90. Nu vorbea engleză cu toate acestea, nimic nu a oprit-o. A studiat piața de beauty și și-a dat seama că ceea ce lipsește cu desăvârșire este simetria sprâncenelor.

Iar talentul său de arhitect a ajutat-o în acest sens. Câțiva ani mai târziu deja era celebră în toată America pentru schimbările pe care le făcea fețelor vedetelor. Iar acum are un brand de sute de milioane de dolari.