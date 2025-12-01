Monden

Anastasia Soare și marele ei regret. De ce a plâns milionara

Comentează știrea
Anastasia Soare și marele ei regret. De ce a plâns milionaraAnastasia Soare. Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Regina sprâncenelor, Anastasia Soare, are și ea un punct nevralgic și un regret legat de viața personală. Drept urmare atunci când a venit vorba despre acest lucru, vedeta a izbucnit în plâns.

Anastasia Soare nu s-a abținut

Românca ce a reușit să facă o avere peste Ocean pare că are o viață minunată. Numai că până și ea are regrete legat de alegerile personale. Mai exact aceasta suferă pentru că nu a făcut mai mulți copii.

Anastasia Soare, sărbători alături vedete de la Hollywood. Le-a gătit sarmale și salata de boeuf

Anastasia Soare. Sursa foto: Instagram

”Aș fi vrut să am mai mulți copii. Acesta este cel mai mare eșec. Îmi pare rău că am numai un copil, am numai o fată. La sfârșitul zilei, la sfârșitul vieții ce ai de fapt? Cu ce rămâi? Mi-au dat lacrimile. Știi de ce? Nu mă așteptam să ajungem aici la această discuție. Mama mea are 92 de ani. Și știi ce? Dacă nu m-ar fi avut pe mine? Ce-ar fi făcut? Am grijă de ea, este totul”, a explicat femeia de afaceri.

Familia este totul

Aceasta a continuat explicațiile. ”Fata mea și mama mea sunt totul. Da, am clădit incredibilul. Dar până la urmă familia ta, mama, tatăl, copiii sunt cei mai importanți. Mama mea a fost atât de puternică încât a reușit să mă crească fără tata. Cred că am reușit să trec peste acest gol că nu l-am avut.

Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat
Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat

Mama și tata sunt foarte importanți. Eu am succesul pe care îl am datorită familiei. Mama a fost ca un munte pentru mine”, a mai spus Anastasia Soare.

Milionară datorită talentului și flerului

Anastasia Soare a plecat din România la începutul anilor 90. Nu vorbea engleză cu toate acestea, nimic nu a oprit-o. A studiat piața de beauty și și-a dat seama că ceea ce lipsește cu desăvârșire este simetria sprâncenelor.

Iar talentul său de arhitect a ajutat-o în acest sens. Câțiva ani mai târziu deja era celebră în toată America pentru schimbările pe care le făcea fețelor vedetelor. Iar acum are un brand de sute de milioane de dolari.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Tiraspolul declară scrutinul valabil cu 26% prezență, cea mai slabă participare din istorie. Experții: Un teatru de p...
14:43 - Susținătorii lui Georgescu și Simion, huiduieli pentru Bolojan la Alba Iulia
14:37 - Nicuşor Dan, după parada de Ziua României: Oamenii țin la țară
14:31 - Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
14:26 - Fifor acuză USR că sacrifică interesul României pentru „jocuri mici de gașcă”
14:16 - Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale