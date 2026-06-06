Conacul Bónis din localitatea Cubulcut, județul Bihor, a fost scos la vânzare pentru 129.000 de euro, un preț inferior mediei unui apartament în municipiul Oradea, potrivit stiriletransilvaniei.ro.

Construit în 1888, imobilul cu o suprafață construită de 417 mp și zece camere este amplasat pe un teren de 6.635 mp. Proprietatea este promovată de Romania Sotheby’s International Realty prin agentul Daniel Lengyel.

Imobilul are o încărcătură istorică importantă, fiind legat de familia nobiliară maghiară Bónis. Potrivit relatărilor istorice și arhivelor genealogice ale familiei Baranyi, conacul ar fi servit drept refugiu temporar pentru Coroana Sfântului Ștefan în timpul Revoluției Maghiare din 1848–1849. Sámuel Bónis, figură importantă a epocii, ar fi participat la transportul secret al coroanei, deghizat în negustor de vite.

Deși prețul cerut este atractiv, conacul necesită o restaurare completă, inclusiv la nivelul acoperișului, ceea ce explică reducerea față de evaluările anterioare (145.000 de euro în 2022-2023).

Potrivit datelor recente de pe piața imobiliară, prețul mediu al unui apartament în Oradea a ajuns la 134.571 de euro. La un preț de 1.837 euro/mp în aprilie 2026, cei 129.000 de euro ar acoperi aproximativ 70 de metri pătrați de apartament nou în oraș.

Prin comparație, Conacul Bónis oferă de șase ori mai mult spațiu construit, un teren generos și o valoare istorică și arhitecturală semnificativă. Proprietatea nu necesită demolări de locuințe și poate fi transformată atât într-o reședință privată de excepție, cât și într-un proiect de tip boutique hospitality sau cultural.

Situat la aproximativ 55 de kilometri de Oradea, conacul se află într-o zonă rurală liniștită, fiind considerat de agenți o oportunitate pentru investitorii care apreciază patrimoniul istoric și au viziune pe termen lung.

Coroana Sfântului Ștefan (Szent István Korona) este cea mai importantă relicvă a statului maghiar și unul dintre cele mai vechi artefacte regale din Europa. Ea reprezintă suveranitatea, legitimitatea și independența Ungariei de peste 1.000 de ani.

Coroana actuală nu este o singură piesă, ci o compoziție din două părți distincte:

Coroana inferioară (greacă) – realizată în jurul anului 1070, probabil la Constantinopol. Este o coroană bizantină cu emailuri cloisonné, oferită regelui Géza I al Ungariei de împăratul bizantin. Coroana superioară (latină) – realizată în secolul al XII-lea, de origine occidentală (probabil franceză sau italiană). Aceasta conține imaginea Regelui Ștefan cel Sfânt (975–1038), primul rege al Ungariei.

Cele două părți au fost unite probabil în secolul al XIII-lea, formând coroana actuală.

A fost folosită la încoronarea a 37 de regi ai Ungariei , începând cu secolul al XII-lea.

, începând cu secolul al XII-lea. Posesia coroanei echivala cu legitimitatea regală – fără ea, un rege nu era considerat complet legitim.

– fără ea, un rege nu era considerat complet legitim. A devenit simbolul unității statului maghiar, supraviețuind invaziilor mongole, otomane, habsburgice și perioadelor de ocupație.

În 1945 , la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, coroana a fost salvată de armata ungară și predată armatei americane pentru a nu cădea în mâinile sovieticilor.

, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, coroana a fost salvată de armata ungară și predată armatei americane pentru a nu cădea în mâinile sovieticilor. A fost păstrată în custodia Statelor Unite timp de 37 de ani (la Fort Knox).

(la Fort Knox). În 1978, președintele Jimmy Carter a returnat-o Ungariei într-o ceremonie solemnă.

Conform tradiției istorice menționate în documentația conacului, în timpul Revoluției Maghiare din 1848–1849, coroana a fost ascunsă temporar la conacul familiei Bónis din Cubulcut. Sámuel Bónis și colaboratorii săi ar fi transportat-o în secret, deghizați în negustori de vite, în timp ce guvernul revoluționar al lui Lajos Kossuth se retrăgea.

Astăzi, Coroana Sfântului Ștefan este expusă în Parlamentul de la Budapesta și este considerată proprietatea întregii națiuni maghiare, nu a unui monarh individual.