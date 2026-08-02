Ungaria oprește centrala nucleară Paks pentru prima dată în 44 de ani

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică oprirea completă a Centralei Nucleare Paks, după ce nivelul Dunării a continuat să scadă. Ultimele unități aflate în funcțiune sunt retrase treptat din producție, iar centrala din Ungaria urmează să nu mai livreze energie începând de duminică, pentru prima dată în istoria sa de 44 de ani.

Premierul maghiar a anunțat pe Facebook că una dintre ultimele două unități de producție rămase în funcțiune urma să fie oprită la ora 1:30. După oprirea acesteia, producția Centralei Nucleare Paks scade la numai 240 de megawați. Oprirea completă este programată pentru duminică.

„Din cauza scăderii suplimentare a nivelului apei în Dunăre, una dintre ultimele două unități de producție de energie ale Centralei Nucleare Paks va fi oprită la ora 1:30. Ca urmare, producția centralei va scădea la doar 240 de megawați, iar mâine va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani”, a transmis prim-ministrul Ungariei.

Oficialii MVM, companie controlată de guvernul de la Budapesta, anunțaseră joi că centrala nucleară Paks ar putea fi închisă în cel mult 72 de ore.

Péter Magyar a promis miercuri prezentarea unui plan de urgență și întocmirea unei liste cu marii consumatori de energie electrică și apă.

Măsurile vizează în special companiile industriale, al căror consum ar putea fi redus temporar în cazul în care situația o va impune.

Centrala nucleară Paks folosește apa Dunării pentru răcirea reactoarelor. În condițiile în care debitul fluviului scade puternic, cantitatea de apă necesară sistemelor de răcire nu mai poate fi asigurată în condiții optime.

Seceta severă și temperaturile ridicate contribuie atât la reducerea nivelului Dunării, cât și la încălzirea apei. Reglementările de mediu limitează evacuarea apei folosite pentru răcire înapoi în fluviu atunci când temperatura depășește pragurile stabilite pentru protejarea ecosistemului acvatic.

Probleme provocate de scăderea Dunării au apărut și în România. Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național marți dimineață.

Măsura a fost luată după ce nivelul fluviului a coborât la valori fără precedent, pe fondul secetei severe.

Decizia a fost aplicată potrivit procedurilor valabile în asemenea situații și după analizarea celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. Estimările indică o reducere accentuată a debitului Dunării în următoarele zile.

Specialiștii avertizează că fluviul se apropie de minimele istorice. Cel mai redus debit consemnat la intrarea Dunării în România a fost înregistrat în 1985, când a ajuns la 1.400 de metri cubi pe secundă, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”.