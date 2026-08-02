Musacaua de post cu cartofi și linte este o alegere potrivită pentru zilele în care vrei o mâncare consistentă, dar fără carne, ouă sau lactate. Preparatul, o rețetă sățioasă de post, se gătește la cuptor, are ingrediente accesibile și poate fi servit atât cald, cât și rece.

Lintea înlocuiește cu succes carnea din rețeta clasică de musaca, deoarece oferă consistență umpluturii și face preparatul mai sățios. Alături de cartofi, legume și sos de roșii, aceasta formează o mâncare potrivită pentru prânz sau cină.

Pentru o tavă medie sunt necesare:

1 kilogram de cartofi;

250 de grame de linte;

250 de grame de ciuperci;

o ceapă mare;

un morcov;

un ardei;

400 de mililitri de suc de roșii;

două linguri de pastă de tomate;

doi sau trei căței de usturoi;

trei linguri de ulei;

o linguriță de boia dulce;

cimbru;

sare;

piper;

pătrunjel verde.

Se poate folosi și linte la conservă, caz în care aceasta trebuie scursă și clătită bine înainte de a fi adăugată în compoziție.

Cartofii se curăță, se spală și se taie în rondele potrivit de groase. Pentru a reduce timpul petrecut la cuptor, aceștia pot fi fierți timp de aproximativ zece minute în apă cu puțină sare. Nu trebuie fierți complet, deoarece se vor găti în continuare în tavă.

Lințea uscată se spală și se fierbe conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Este important ca aceasta să rămână ușor fermă și să nu se transforme într-o pastă. După fierbere, se scurge bine.

Ceapa se taie mărunt, iar morcovul se dă prin răzătoare. Ardeiul și ciupercile se taie cubulețe.

Într-o tigaie încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și morcovul. După câteva minute se pun ardeiul și ciupercile. Legumele se gătesc până când scade apa lăsată de ciuperci.

Se adaugă usturoiul mărunțit, pasta de tomate, aproximativ jumătate din cantitatea de suc de roșii și lintea fiartă. Compoziția se condimentează cu sare, piper, boia și cimbru, apoi se mai lasă pe foc aproximativ cinci minute.

Umplutura trebuie să fie legată, dar să păstreze suficient sos pentru ca musacaua să nu iasă uscată.

O tavă se unge cu puțin ulei, apoi se așază un strat de rondele de cartofi. Deasupra se distribuie uniform jumătate din compoziția de linte și legume.

Se continuă cu un nou strat de cartofi, restul umpluturii și încă un strat de cartofi. Peste musaca se toarnă sucul de roșii rămas.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius. Musacaua se coace aproximativ 30 de minute, apoi folia se îndepărtează, iar preparatul se mai lasă 15-20 de minute, până când cartofii de deasupra se rumenesc ușor.

După ce este scoasă din cuptor, musacaua trebuie lăsată aproximativ 15 minute înainte de a fi tăiată. În acest fel, straturile se vor așeza, iar porțiile își vor păstra mai bine forma.

La final se poate presăra pătrunjel proaspăt. Musacaua de post cu cartofi și linte poate fi servită alături de murături, salată de varză sau un sos de usturoi pregătit fără ingrediente de origine animală, potrivit BBC Food.