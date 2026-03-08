Salata de ciuperci cu maioneză vegetală, rețeta de post pregătită la Mănăstirea Chiroiu

În bucătăriile mănăstirilor, rețetele sunt simple, dar pline de gust. Din ingrediente puține, maicile pregătesc mâncăruri hrănitoare, potrivite pentru post. Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu a pregătit o salată potrivită pentru zilele de post: salată de ciuperci cu maioneză vegetală.

Pentru salată veți avea nevoie de:

1 kg ciuperci Champignon coapte

450 g maioneză de post

sare, după gust

3 linguri oțet de mere

3 lingurițe mujdei de usturoi

mărar proaspăt, tocat

Ciupercile Champignon se spală sub jetul de apă rece, pentru a îndepărta impuritățile. Dacă baza piciorului este murdară, se taie puțin. Ciupercile mici pot fi lăsate întregi, iar cele mai mari pot fi tăiate în jumătăți sau sferturi. Apoi se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat.

Cuptorul se încălzește la 180–200°C, iar ciupercile se coc 25–30 de minute, până se înmoaie și își reduc volumul. După coacere, se scot din cuptor și se lasă să se răcească. Dacă în tavă rămâne zeamă, aceasta se scurge ușor pentru ca salata să nu devină apoasă.

După ce se răcesc, ciupercile se toacă mărunt. Bucățile trebuie să fie mici și uniforme, pentru ca salata să aibă o textură fină și să se amestece bine cu maioneza. Ciupercile nu trebuie transformate în pastă, dar nici lăsate în bucăți prea mari.

Maioneza vegetală se poate pregăti în mai multe moduri. Una dintre cele mai simple variante este maioneza din cartofi. Este nevoie de un cartof mare fiert, aproximativ 150–200 ml ulei, o linguriță de muștar, o lingură de zeamă de lămâie sau oțet și puțină sare.

Cartoful se pasează sau se mixează până devine o pastă fină. Se adaugă muștarul și sarea, apoi uleiul se încorporează treptat, ca la maioneza clasică. La final se pune zeama de lămâie sau oțetul și se mai mixează puțin.

O altă variantă rapidă este maioneza din lapte de soia. Într-un pahar înalt de blender se pun 100 ml lapte de soia neîndulcit, 200 ml ulei, o linguriță de muștar și puțină sare. Amestecul se mixează cu blenderul vertical câteva secunde, până când se îngroașă. La final se adaugă o lingură de zeamă de lămâie.

Ciupercile tocate se pun într-un bol încăpător. Peste ele se adaugă maioneza de post, mujdeiul de usturoi și oțetul de mere. Ingredientele se amestecă bine până când se combină uniform. Se adaugă sare după gust și mărarul tocat fin. Salata se amestecă din nou, apoi se lasă la frigider 30–60 de minute pentru ca aromele să se combine.

Salata de ciuperci cu maioneză de post se servește pe pâine proaspătă sau pe pâine prăjită. Pentru un gust mai proaspăt, în salată se poate adăuga un castravete murat tocat foarte fin sau o ceapă roșie mică, tăiată mărunt.