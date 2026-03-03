Social

Rețetă simplă de post. Cum prepari cei mai gustoși cartofi țărănești cu ciuperci și verdeață

Cartofi. Sursa foto: Pixabay
În Postul Mare, cartofii sunt folosiți în numeroase preparate sățioase și gustoase. Ușor de gătit și accesibili ca preț, aceștia pot fi transformați rapid într-un preparat aromat, potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină. Fie că alegeți să îi savurați alături de murături sau de șnițele din soia, aceștia vor fi la fel de aromați.

Cartofi țărănești de post

Ingredientele necesare pentru patru porții:

  • 1 kg cartofi
  • 2 cepe mari
  • 300 g ciuperci champignon
  • 3–4 căței de usturoi
  • 2 linguri boia de ardei dulce
  • o linguriță boia de ardei iute (opțional)
  • 4 linguri ulei vegetal
  • 150 ml apă
  • sare, după gust
  • piper, după gust
  • 1 legătură mărar proaspăt
  • 1 legătură pătrunjel proaspăt

Mod de preparare

Pentru început, cartofii se curăță, se spală bine și se pun la fiert în apă cu puțină sare. După ce devin fragezi, dar nu foarte moi, se scot din oală și se lasă la răcit complet. Acest pas ajută la păstrarea formei atunci când sunt gătiți bine.

După răcire, cartofii se taie în cuburi potrivite. Separat, într-o tigaie încăpătoare se încinge uleiul, iar ceapa tocată mărunt se călește la foc mediu până devine translucidă și ușor aurie. Se adaugă ciupercile tăiate felii și se gătesc câteva minute, până când apa lăsată de acestea începe să scadă.

Cartofi țărănești cu ciuperci

Se presară boiaua dulce și, opțional, boiaua iute, apoi se amestecă rapid pentru a evita arderea condimentelor. Se adaugă cartofii cuburi, usturoiul tocat, sarea și piperul.

Preparatul se amestecă ușor și se lasă pe foc încă 5–7 minute, astfel încât aromele să se combine. La final, se adaugă mărarul și pătrunjelul.

Pentru un plus de textură, cartofii pot fi introduși câteva minute la cuptor, la 180 de grade, după ce s-au răcit, pentru a obține o crustă crocantă. Un alt truc folosit de gospodine este adăugarea unui vârf de bicarbonat în apa în care fierb cartofii, pas care va ajuta la rumenirea lor.

Preparatul se servește cald, presărat cu verdeață proaspătă, fiind o opțiune gustoasă și consistentă pentru mesele de post.

