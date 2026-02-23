Social

Trei rețete pe care le poți pregăti în primele zile din postul Paștelui. Ai nevoie de un buget mic pentru lista de ingrediente

Comentează știrea
Trei rețete pe care le poți pregăti în primele zile din postul Paștelui. Ai nevoie de un buget mic pentru lista de ingredientePilaf. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Începând cu 23 februarie, credincioșii ortodocși intră într-o perioadă de pregătire atât sufletească, cât și trupească, pentru Învierea Domnului. Postul Paștelui este considerat cel mai aspru din anul bisericesc, dar și cel mai important, iar respectarea lui presupune renunțarea la alimente de origine animală și trecerea la mâncărurile simple, naturale, hrănitoare. Această perioadă se va încheia în noaptea de 11 spre 12 aprilie, după Slujba de Înviere. În timpul postului, gospodinele aleg rețete ușor de preparat. Printre cele mai populare preparate se numără tocănița de cartofi, pilaful cu legume și mazărea cu morcovi.

Rețete ușoare de post. Tocăniță de cartofi

Ingrediente:

  • 1 kg cartofi
  • 1 ceapă mare
  • 1 morcov
  • 3 linguri pastă de roșii
  • 2 linguri ulei
  • Sare, piper, boia după gust
  • Pătrunjel verde pentru decor

Se curăță ceapa și se taie mărunt, iar morcovul se feliem rondele. Se călesc ușor în puțin ulei până devin aurii. Cartofii se curăță și se taie cubulețe, apoi se adaugă peste legumele călite.

Se pune pasta de roșii și se condimentează cu sare, piper și boia. Se toarnă apă cât să acopere ingredientele și se lasă la fiert la foc mic până cartofii sunt fragezi. La final, se presară pătrunjel verde tocat.

Un nou Cod galben de viscol și ninsori. Vremea se strică încă o dată
Un nou Cod galben de viscol și ninsori. Vremea se strică încă o dată
Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York
Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York

Pilaf cu legume

Ingrediente:

  • 200 g orez
  • 1 morcov
  • 1 ardei gras
  • 1 ceapă
  • 2 linguri ulei
  • Sare, piper, 1-2 foi de dafin
  • 500 ml apă

Mod de preparare

Se toacă ceapa, morcovul și ardeiul și se călesc în ulei până se înmoaie.

Se adaugă orezul și se amestecă ușor. Se toarnă apă, se adaugă sare, piper și foile de dafin și se lasă să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când, până orezul este gătit.

mazăre

mazăre. Sursa foto: Pixabay

Cea mai gustoasă rețetă de post. Mazăre cu morcovi

Ingrediente:

  • 300 g mazăre (proaspătă sau congelată)
  • 2 morcovi
  • 1 ceapă
  • 2 linguri ulei
  • Sare și piper după gust
  • 100 ml apă (opțional, dacă este nevoie pentru fiert)

Se curăță ceapa și morcovii, ceapa se toacă mărunt, iar morcovii se taie rondele. Se călesc în puțin ulei până se înmoaie, apoi se adaugă mazărea și puțină apă. Se condimentează cu sare și piper și se lasă la fiert la foc mic până legumele sunt fragede.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:21 - Un nou Cod galben de viscol și ninsori. Vremea se strică încă o dată
11:13 - Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York
11:07 - USR îl atacă pe primarul general Ciprian Ciucu. Acuzații de controlul asupra informațiilor
11:01 - Zeci de deținuți, eliberați în Venezuela în baza legii de amnistie
10:52 - Președinția Republicii Moldova oferă explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, suspect în asasinate în Ucraina
10:46 - Noi atacuri cu drone în Odesa. Două persoane au murit și alte trei au fost rănite

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale