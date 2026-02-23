Trei rețete pe care le poți pregăti în primele zile din postul Paștelui. Ai nevoie de un buget mic pentru lista de ingrediente

Începând cu 23 februarie, credincioșii ortodocși intră într-o perioadă de pregătire atât sufletească, cât și trupească, pentru Învierea Domnului. Postul Paștelui este considerat cel mai aspru din anul bisericesc, dar și cel mai important, iar respectarea lui presupune renunțarea la alimente de origine animală și trecerea la mâncărurile simple, naturale, hrănitoare. Această perioadă se va încheia în noaptea de 11 spre 12 aprilie, după Slujba de Înviere. În timpul postului, gospodinele aleg rețete ușor de preparat. Printre cele mai populare preparate se numără tocănița de cartofi, pilaful cu legume și mazărea cu morcovi.

Ingrediente:

1 kg cartofi

1 ceapă mare

1 morcov

3 linguri pastă de roșii

2 linguri ulei

Sare, piper, boia după gust

Pătrunjel verde pentru decor

Se curăță ceapa și se taie mărunt, iar morcovul se feliem rondele. Se călesc ușor în puțin ulei până devin aurii. Cartofii se curăță și se taie cubulețe, apoi se adaugă peste legumele călite.

Se pune pasta de roșii și se condimentează cu sare, piper și boia. Se toarnă apă cât să acopere ingredientele și se lasă la fiert la foc mic până cartofii sunt fragezi. La final, se presară pătrunjel verde tocat.

Ingrediente:

200 g orez

1 morcov

1 ardei gras

1 ceapă

2 linguri ulei

Sare, piper, 1-2 foi de dafin

500 ml apă

Mod de preparare

Se toacă ceapa, morcovul și ardeiul și se călesc în ulei până se înmoaie.

Se adaugă orezul și se amestecă ușor. Se toarnă apă, se adaugă sare, piper și foile de dafin și se lasă să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când, până orezul este gătit.

Ingrediente:

300 g mazăre (proaspătă sau congelată)

2 morcovi

1 ceapă

2 linguri ulei

Sare și piper după gust

100 ml apă (opțional, dacă este nevoie pentru fiert)

Se curăță ceapa și morcovii, ceapa se toacă mărunt, iar morcovii se taie rondele. Se călesc în puțin ulei până se înmoaie, apoi se adaugă mazărea și puțină apă. Se condimentează cu sare și piper și se lasă la fiert la foc mic până legumele sunt fragede.