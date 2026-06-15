Paisprezece federații de fotbal din Africa, Asia și Caraibe au criticat public declarațiile președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, referitoare la formatul extins al Cupei Mondiale 2026, susținând că afirmațiile sale diminuează importanța participării pentru numeroase națiuni și milioane de suporteri din întreaga lume, potrivit agenției Al Jazeera.

Într-un comunicat comun publicat duminică, reprezentanții federațiilor din Capul Verde, Republica Democrată Congo, Curaçao, Haiti, Iordania, Uzbekistan, Algeria, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud și Tunisia au transmis că resping „cu respect, dar ferm” comentariile făcute de liderul forului european.

Reacția vine în contextul primei ediții a Cupei Mondiale organizate în format extins, cu 48 de echipe participante.

Potrivit informațiilor publicate de Al Jazeera, Aleksander Ceferin a declarat în cadrul unei conferințe desfășurate la Ljubljana că actualul format al Cupei Mondiale include „un număr foarte mare de meciuri complet neinteresante”. În același timp, oficialul UEFA a admis că extinderea competiției oferă și țărilor mai mici șansa de a experimenta atmosfera celui mai important turneu fotbalistic din lume.

Declarațiile au generat reacții rapide din partea mai multor federații care beneficiază direct de extinderea competiției. Pentru unele dintre acestea, participarea la ediția din 2026 reprezintă un moment istoric.

Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan s-au calificat pentru prima dată la o Cupă Mondială, în timp ce Republica Democrată Congo și Haiti revin la turneul final după o absență de peste cinci decenii, ultima lor participare fiind în 1974.

În declarația comună, federațiile semnatare au respins ideea că anumite meciuri de la Cupa Mondială ar putea fi considerate lipsite de interes.

„Pentru țările noastre, nu există meciuri neimportante la Cupa Mondială. Fotbalul nu aparține unui grup select de națiuni. Forța sa vine din caracterul său universal”, au transmis reprezentanții federațiilor.

Aceștia au subliniat că participarea la competiție are efecte care depășesc rezultatele sportive. Potrivit comunicatului, prezența la Cupa Mondială poate inspira noi generații de jucători, poate accelera dezvoltarea infrastructurii și a programelor fotbalistice și poate crea momente memorabile pentru suporteri.

Federațiile au amintit și semnificația specială pe care revenirea la turneul final o are pentru țări precum Republica Democrată Congo și Haiti, unde milioane de fani au așteptat decenii pentru a-și vedea din nou echipele pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial.

Semnatarii au evidențiat că fiecare calificare este rezultatul unor ani de investiții, planificare și muncă la toate nivelurile fotbalului.

„În spatele fiecărei echipe naționale stau comunități întregi și milioane de oameni care văd în fotbal o sursă de mândrie, speranță și unitate”, se arată în comunicat.

Federațiile consideră că etichetarea unor meciuri drept mai puțin relevante ignoră eforturile depuse de jucători, antrenori, cluburi, oficiali și suporteri pentru a ajunge la turneul final.

Totodată, acestea au reiterat principiul meritului sportiv, subliniind că toate echipele participante și-au câștigat locul pe teren.

„Fiecare echipă și-a câștigat locul pe merit. Fiecare suporter are dreptul să viseze. Fiecare meci are semnificație pentru milioane de oameni din întreaga lume”, au transmis reprezentanții celor 14 federații.

Extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe reprezintă una dintre cele mai importante reforme implementate de FIFA în ultimele decenii. Susținătorii noului format afirmă că acesta oferă mai multe oportunități de participare pentru federațiile emergente și contribuie la dezvoltarea globală a fotbalului.

Criticii consideră însă că numărul mai mare de echipe poate afecta nivelul competitiv al unor meciuri din fazele incipiente ale turneului. Reacția comună a celor 14 federații evidențiază însă faptul că, pentru multe țări, simpla calificare la Cupa Mondială rămâne un obiectiv cu o puternică valoare sportivă și socială.