Tensiunile legate de securitatea spațiului maritim și aerian din regiunea Mării Negre se mută pe plajele bulgărești. Două incidente distincte înregistrate recent pe litoral au mobilizat echipele speciale ale Marinei Militare din țara vecină, provocând în același timp dezbateri aprinse cu privire la proveniența echipamentelor militare găsite la țărm.

Un prim obiect, identificat ulterior de specialiști drept un aparat de zbor de recunoaștere, a fost adus de valuri la țărm în zona stațiunii Primorsko. La scurt timp, o a doua sesizare a vizat fragmente dintr-un alt dispozitiv similar, descoperite de trecători pe o plajă aflată în apropierea localității Lozenets.

Descoperirile au stârnit semne de întrebare imediate legate de țara de origine și misiunea pe care o îndeplineau aparatele fără pilot. Jurnaliștii de investigație de la platforma BIRD.BG susțin că dispozitivul adus de apă la Primorsko este de producție rusească, informație preluată și de agenția Novinite.

Potrivit analizei realizate de publicația menționată, fotografiile făcute pe plajă permit identificarea clară a modelului.

„Obiectul de recunoaştere» care a fost adus de valuri în apropiere de Primorsko, aşa cum este prezentat în acest moment, este cel mai probabil o dronă rusească Orlan-10”, a scris BIRD.BG, afirmând că tipul aparatului poate fi identificat din imaginile pe care le-a primit.

În acest context, platforma media a criticat viteza de reacție a oficialilor militari bulgari, punând sub semnul întrebării modul diferențiat în care autoritățile gestionează cazurile în funcție de presupusa origine a dronelor.

La nivel oficial, demersurile au fost gestionate direct de structurile militare de specialitate. Potrivit datelor furnizate de Televiziunea Națională Bulgară, experții de la Baza Navală Burgas s-au deplasat la Primorsko pentru a analiza la fața locului obiectul adus de mare, confirmând că este vorba despre un aparat de recunoaștere.

Echipele Marinei au intervenit prompt și pe plaja din Lozenets pentru securizarea zonei. Din rațiuni de siguranță publică și pentru prevenirea oricărui risc asupra navigației maritime sau a turiștilor, toate componentele găsite au fost ridicate și transportate la bazele navale din Varna și Burgas. Misiunile s-au desfășurat la ordinul șefului Apărării, sub coordonarea comandantului adjunct al Marinei Militare.

Cu toate acestea, Ministerul Apărării de la Sofia nu a emis deocamdată nicio poziție oficială directă referitoare la natura sau originea celor două aparate recuperate.

Evenimentele recente au loc la numai o săptămână după un alt incident aerian major consemnat în regiune. Un aparat fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei și s-a prăbușit la aproximativ o sută de metri în interiorul teritoriului național, în apropiere de frontiera cu România, unde a explodat.

La momentul respectiv, autoritățile bulgare au comunicat că dispozitivul era de fabricație ucraineană, menționând că o defecțiune la un microcip și structura din lemn a cadrului ar fi provocat devierea de la traseul programat.

Jurnaliștii BIRD.BG au contrazis însă această ipoteză, susținând că elementele vizuale din imaginile disponibile indică mai degrabă un model rusesc ZALA Z-20. Aceștia au subliniat importanța unei identificări precise, având în vedere capabilitățile tehnice net superioare ale diferitelor sisteme.

Sistemul ZALA are o anvergură de aproape patru metri, o greutate la decolare de până la 18 kilograme, este lansat pneumatic și aterizează prin parașută. De asemenea, folosește algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea automată a țintelor.

Până la publicarea concluziilor finale ale anchetei militare oficiale, speculațiile privind originea rusească a echipamentelor aduse de ape rămân neconfirmate, precizează sursele de presă din Bulgaria.