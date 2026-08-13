Un obiect care seamănă cu o dronă marină a fost observat joi, 13 august 2026, în apele Mării Negre, în apropierea plajei din Costinești, iar autoritățile au fost alertate și au intervenit în zona digului de lângă canal.

Obiectul a fost remarcat de turiști, care l-au filmat în timp ce se afla în apă, aproape de țărm. Din primele informații disponibile, acesta pare să plutească în derivă. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că este vorba despre o dronă militară sau că obiectul are legătură cu războiul din Ucraina.

Incidentul a avut loc în zona digului de lângă canal, una dintre zonele frecventate de turiști în această perioadă.

Martorii au observat obiectul în apă și au alertat autoritățile. Imaginile realizate la fața locului au început să circule joi pe rețelele sociale și în presa locală.

Potrivit relatărilor publicate până în prezent, forțele de ordine s-au deplasat în zonă pentru verificări.

Deși forma obiectului a alimentat suspiciunea că ar putea fi o dronă marină, identificarea oficială nu a fost anunțată până la acest moment.

Este importantă această diferență, deoarece simpla asemănare vizuală cu o dronă nu este suficientă pentru stabilirea provenienței sau a tipului de aparat.

Autoritățile urmează să stabilească dacă obiectul este într-adevăr o dronă, dacă reprezintă un fragment al unui astfel de aparat sau dacă este vorba despre un alt obiect ajuns în mare.

Incidentul de la Costinești are loc pe fondul mai multor situații în care obiecte sau fragmente despre care s-a presupus că provin de la drone au fost descoperite pe litoralul românesc.

În februarie 2026, resturi metalice au fost găsite pe plaja din zona Tuzla, între Costinești și Tuzla. Garda de Coastă a transmis atunci că acestea „par a aparține unui aparat de zbor fără pilot”, fără inscripții vizibile.

Autoritățile au intervenit și în alte cazuri în care au fost observate drone sau fragmente de aparate fără pilot în apropierea litoralului.

În aceeași noapte, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat cinci ținte aeriene în zona Ismail, deasupra teritoriului ucrainean și în apropierea frontierei fluviale cu România.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Nu există însă, până la această oră, informații oficiale care să indice o legătură între țintele detectate în timpul nopții și obiectul observat joi în apa de la Costinești.

Obiectul observat în apropierea plajei este verificat de autorități, iar identificarea acestuia urmează să clarifice dacă este vorba despre o dronă marină, despre resturi provenite de la un aparat fără pilot sau despre un alt obiect.

Până la apariția unor informații oficiale suplimentare, proveniența și natura obiectului rămân neconfirmate.