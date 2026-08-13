Politica Breaking news

Alertă pe litoral după apariția unui rest de dronă. Turiștii l-au filmat în apropierea țărmului

Comentează știrea
Alertă pe litoral după apariția unui rest de dronă. Turiștii l-au filmat în apropierea țărmului
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un obiect care seamănă cu o dronă marină a fost observat joi, 13 august 2026, în apele Mării Negre, în apropierea plajei din Costinești, iar autoritățile au fost alertate și au intervenit în zona digului de lângă canal.

Obiectul a fost remarcat de turiști, care l-au filmat în timp ce se afla în apă, aproape de țărm. Din primele informații disponibile, acesta pare să plutească în derivă. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că este vorba despre o dronă militară sau că obiectul are legătură cu războiul din Ucraina.

Obiectul, observat în apropierea digului

Incidentul a avut loc în zona digului de lângă canal, una dintre zonele frecventate de turiști în această perioadă.

Martorii au observat obiectul în apă și au alertat autoritățile. Imaginile realizate la fața locului au început să circule joi pe rețelele sociale și în presa locală.

Potrivit relatărilor publicate până în prezent, forțele de ordine s-au deplasat în zonă pentru verificări.

Natura obiectului nu a fost stabilită

Deși forma obiectului a alimentat suspiciunea că ar putea fi o dronă marină, identificarea oficială nu a fost anunțată până la acest moment.

Este importantă această diferență, deoarece simpla asemănare vizuală cu o dronă nu este suficientă pentru stabilirea provenienței sau a tipului de aparat.

Autoritățile urmează să stabilească dacă obiectul este într-adevăr o dronă, dacă reprezintă un fragment al unui astfel de aparat sau dacă este vorba despre un alt obiect ajuns în mare.

România a mai găsit resturi de drone pe litoral

Incidentul de la Costinești are loc pe fondul mai multor situații în care obiecte sau fragmente despre care s-a presupus că provin de la drone au fost descoperite pe litoralul românesc.

drona

Drona. Sursa foto: AI

În februarie 2026, resturi metalice au fost găsite pe plaja din zona Tuzla, între Costinești și Tuzla. Garda de Coastă a transmis atunci că acestea „par a aparține unui aparat de zbor fără pilot”, fără inscripții vizibile.

Autoritățile au intervenit și în alte cazuri în care au fost observate drone sau fragmente de aparate fără pilot în apropierea litoralului.

Cinci drone, detectate în apropierea frontierei

În aceeași noapte, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat cinci ținte aeriene în zona Ismail, deasupra teritoriului ucrainean și în apropierea frontierei fluviale cu România.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Nu există însă, până la această oră, informații oficiale care să indice o legătură între țintele detectate în timpul nopții și obiectul observat joi în apa de la Costinești.

Verificările continuă

Obiectul observat în apropierea plajei este verificat de autorități, iar identificarea acestuia urmează să clarifice dacă este vorba despre o dronă marină, despre resturi provenite de la un aparat fără pilot sau despre un alt obiect.

Până la apariția unor informații oficiale suplimentare, proveniența și natura obiectului rămân neconfirmate.

Stiri calde

11:24 - Prințul Harry, probleme cu dosarul din SUA. Autoritățile au reținut 18 documente

11:18 - Criza de la Cernavodă și miopia statului: De ce reacționăm doar când apa ajunge la os?

11:09 - Fostul redactor-șef al Novaya Gazeta descrie represiunea din Rusia. Dmitri Muratov: Nu mai există ziarul.

11:01 - Debitul Dunării rămâne extrem de scăzut, dar va crește ușor

10:51 - Dronele ucrainene au dominat exercițiile militare din Germania. Trupele americane, nevoite să-și schimbe tacticile

10:42 - Minunea de la Mănăstirea Nicula: icoana Maicii Domnului a lăcrimat timp de 26 de zile

HAI România!

Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

Călin Georgescu apărat de un jurnalist-fantomă

Călin Georgescu apărat de un jurnalist-fantomă

Salvarea neagră a copiilor furaţi din spitale

Salvarea neagră a copiilor furaţi din spitale

Proiecte speciale