Schimbare majoră la Spotify, din luna septembrie

Spotify pregătește o schimbare menită să facă mai ușor de recunoscut profilurile muzicale construite în jurul unor identități generate cu ajutorul inteligenței artificiale, a anunțat compania.

Începând de la jumătatea lunii septembrie, platforma va introduce marcajul „AI Persona” pentru anumite conturi de artiști, astfel încât ascultătorii să poată afla dacă identitatea prezentată aparține unei persoane reale sau unui personaj creat artificial.

Decizia vine pe fondul apariției tot mai multor profiluri care pot crea impresia că reprezintă artiști reali, deși în spatele lor se află identități generate prin AI.

Eticheta „AI Persona” va putea fi întâlnită în mai multe zone ale platformei. Spotify intenționează să o afișeze pe bannerele și în descrierile profilurilor, în rezultatele căutărilor, dar și în apropierea pieselor incluse în playlisturi.

Începând de marți, artiștii vor avea posibilitatea să își declare singuri identitatea AI prin intermediul serviciului Spotify for Artists. Compania va desfășura, în același timp, propriile verificări pentru identificarea unor profiluri care folosesc, aparent, imagini fotorealiste generate cu inteligență artificială.

Dacă în urma verificărilor un profil este considerat o „AI Persona”, reprezentanții acestuia vor fi anunțați. Aceștia vor putea confirma caracterul artificial al identității sau vor avea posibilitatea să conteste concluzia Spotify.

Platforma va preciza și modul în care a fost stabilită eticheta. Utilizatorii vor putea afla dacă artistul a declarat voluntar că este o identitate AI sau dacă marcajul a fost aplicat în urma verificărilor realizate de companie.

Spotify anunță că profilurile marcate „AI Persona” nu vor fi incluse în mod automat în recomandările editoriale și algoritmice ale platformei. Există însă o excepție pentru utilizatorii care urmăresc deja respectivul artist.

Compania face totodată o distincție importantă: „AI Persona” descrie identitatea publică a artistului, nu procesul prin care a fost realizată muzica.

Astfel, prezența marcajului nu înseamnă automat că melodia respectivă a fost compusă, interpretată sau produsă cu ajutorul inteligenței artificiale.

Prin această măsură, Spotify încearcă să ofere utilizatorilor mai multă claritate într-un peisaj muzical în care personajele și identitățile create cu AI pot deveni tot mai dificil de diferențiat de artiștii reali.