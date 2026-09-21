Schimbarea telefonului sau a numărului de telefon poate deveni problematică pentru utilizatorii WhatsApp care nu își pregătesc contul înainte de transfer. Dacă vechiul număr nu mai este disponibil, codul SMS necesar pentru verificare nu mai poate fi primit. WhatsApp recomandă mai multe măsuri prin care utilizatorii își pot proteja contul și își pot facilita recuperarea accesului, arată Computerhoy.20minutos.es.

Atunci când utilizatorul își schimbă telefonul sau numărul de telefon, una dintre cele mai importante condiții pentru recuperarea contului rămâne accesul la numărul asociat acestuia. Situația devine complicată dacă vechea cartelă SIM a fost dezactivată și nu mai poate primi SMS-uri.

WhatsApp solicită verificarea identității atunci când un cont este înregistrat pe un dispozitiv nou. În lipsa codului de verificare, utilizatorul poate ajunge în situația de a nu mai putea accesa contul.

Una dintre măsurile pe care utilizatorii le pot activa este verificarea în doi pași. Aceasta adaugă un cod PIN format din șase cifre, care este solicitat atunci când contul este înregistrat pe un dispozitiv nou.

Activarea funcției se face din WhatsApp > Setări > Cont > Verificare în doi pași. Utilizatorul trebuie să aleagă un PIN de șase cifre și să evite combinațiile ușor de ghicit, precum datele de naștere sau cele deja cunoscute, arată sursa.

Această metodă nu elimină rolul numărului de telefon în procesul de verificare, însă oferă un nivel suplimentar de securitate pentru cont.

WhatsApp oferă și posibilitatea folosirii unei chei de acces, cunoscută sub denumirea de Passkey. Aceasta folosește metodele de autentificare deja configurate pe telefon, precum amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare al dispozitivului.

Pentru activare, utilizatorul trebuie să intre în Setări > Cont > Chei de acces și să urmeze pașii afișați de aplicație.

Prin această metodă, verificarea identității poate fi realizată cu ajutorul mecanismelor de securitate ale telefonului, reducând dependența de metodele tradiționale bazate exclusiv pe SMS.

O altă măsură de siguranță este asocierea unei adrese de e-mail cu profilul WhatsApp. Aceasta poate fi utilă atunci când utilizatorul nu mai are acces la vechiul număr sau întâmpină probleme în primirea mesajului de verificare.

Opțiunea poate fi configurată din Setări > Cont > Adresă de e-mail, unde trebuie introdusă o adresă la care utilizatorul are acces permanent.

Adresa de e-mail asociată contului rămâne privată. Aceasta nu este afișată persoanelor din lista de contacte și nu devine o informație publică a profilului.

Verificarea în doi pași, cheia de acces și adresa de e-mail reprezintă trei măsuri pe care utilizatorii le pot configura înainte de schimbarea telefonului sau a numărului.