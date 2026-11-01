Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unei boli ori a unui accident pot beneficia de pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația din România.

Dreptul se acordă înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, iar stabilirea gradului de invaliditate se face în urma unei evaluări medicale realizate de medicul expert al asigurărilor sociale.

Procedura este reglementată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), solicitantul trebuie să dovedească diminuarea capacității de muncă și să îndeplinească cerințele legale privind stagiul de cotizare contributiv.

Există trei grade de invaliditate, stabilite în funcție de gravitatea deficiențelor funcționale și de capacitatea persoanei de a se îngriji singură.

Conform legislației în vigoare, pensia de invaliditate se acordă persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii și prezintă o capacitate de muncă diminuată.

Diminuarea capacității de muncă poate fi provocată de:

accidente de muncă;

boli profesionale;

alte boli care nu au legătură cu activitatea profesională;

accidente care nu au legătură cu munca.

Legea prevede și situații speciale. Elevii, ucenicii și studenții care suferă accidente de muncă sau boli profesionale în timpul și din cauza practicii profesionale pot beneficia, de asemenea, de pensie de invaliditate, în condițiile stabilite de actul normativ.

Un aspect important este că simpla existență a unui diagnostic medical nu garantează acordarea pensiei. Medicul expert analizează în ce măsură afecțiunea afectează efectiv capacitatea de muncă.

Încadrarea în grad de invaliditate se face în funcție de nivelul deficienței funcționale și de capacitatea persoanei de a desfășura activități cotidiene.

Gradul I de invaliditate este caracterizat prin deficiență funcțională gravă și pierderea capacității de autoservire. Persoana are nevoie de ajutorul altei persoane pentru activitățile de bază.

Gradul II de invaliditate presupune o deficiență funcțională accentuată, în condițiile în care capacitatea de autoservire este păstrată doar parțial.

Gradul III de invaliditate este caracterizat prin deficiență funcțională medie, însă persoana își păstrează capacitatea de autoservire.

În funcție de gradul de invaliditate și de tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale. Prin urmare, încadrarea într-un grad de invaliditate nu înseamnă automat că persoana nu mai poate desfășura nicio activitate profesională.

Obținerea acestui drept presupune parcurgerea a două etape distincte: evaluarea medicală și depunerea dosarului de pensionare la casa teritorială de pensii.

Prima etapă începe cu solicitarea expertizării medicale a capacității de muncă. Cererea se depune la cabinetul de expertiză medicală competent în funcție de domiciliul solicitantului. Evaluarea este realizată de medicul expert al asigurărilor sociale, din cadrul structurilor aflate în subordinea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM).

În urma examinării, medicul emite decizia medicală asupra capacității de muncă, document care stabilește gradul de invaliditate.

Ulterior, persoana interesată poate solicita acordarea pensiei de invaliditate la casa teritorială de pensii de care aparține. Cererea poate fi depusă online sau direct la ghișeu, împreună cu documentele justificative.

Pentru evaluarea medicală, solicitantul trebuie să pregătească următoarele documente:

cererea pentru expertizarea medicală a capacității de muncă;

actul de identitate;

documentele medicale care atestă afecțiunile și rezultatele investigațiilor;

adeverința de la angajator privind numărul zilelor de concediu medical din ultimele 12 sau 24 de luni, după caz;

documentul din care rezultă cauza invalidității.

După obținerea deciziei medicale, pentru dosarul de pensionare sunt necesare, în principal:

cererea pentru înscrierea la pensie de invaliditate, conform anexei nr. 6;

decizia medicală asupra capacității de muncă, în original;

carnetul de muncă, în original și copie, dacă este cazul;

cartea de identitate;

certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

documentele suplimentare care dovedesc vechimea în muncă sau alte perioade relevante pentru stabilirea drepturilor.

În anumite situații, casa de pensii poate solicita și documente specifice, precum adeverința privind încetarea concediului medical sau actele care dovedesc producerea unui accident de muncă ori existența unei boli profesionale.

Formularele necesare pot fi consultate și descărcate de pe site-ul oficial al CNPP.

Termenul de depunere este important pentru stabilirea datei de la care se acordă drepturile de pensie.

Potrivit CNPP, cererea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situațiile prevăzute de lege.

Dacă solicitantul depășește acest termen, pensia se acordă, în principiu, începând cu data înregistrării cererii, nu retroactiv de la data emiterii deciziei medicale.

Pentru persoanele care se află în concediu medical sau au calitatea de asigurat, data acordării drepturilor se stabilește în funcție de încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau de încetarea calității de asigurat, după caz.

Pensia de invaliditate poate presupune revizuiri medicale periodice, în funcție de situația fiecărui beneficiar și de decizia medicului expert.

La aceste evaluări, pensionarul trebuie să prezinte documentele medicale solicitate și rezultatele investigațiilor care reflectă evoluția stării de sănătate. În urma examinării, gradul de invaliditate poate fi menținut, modificat sau poate înceta, dacă persoana și-a redobândit capacitatea de muncă.

Există însă și excepții. Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii care au invalidități ce afectează ireversibil capacitatea de muncă, cei care au împlinit vârsta standard de pensionare și persoanele aflate cu cel mult cinci ani sub această vârstă, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Neprezentarea nejustificată la revizuirea medicală sau refuzul investigațiilor solicitate poate conduce la suspendarea plății pensiei.

Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă pensie, și de o indemnizație pentru însoțitor.

Potrivit CNPP, aceasta reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata.

Pensia de invaliditate poate fi recalculată la cererea beneficiarului, prin valorificarea unor venituri, stagii de cotizare sau documente care nu au fost luate în considerare la stabilirea inițială a drepturilor.

De asemenea, atunci când pensionarul îndeplinește condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă. Casa de pensii acordă cuantumul cel mai avantajos, iar indemnizația pentru însoțitor se menține în condițiile prevăzute de lege.