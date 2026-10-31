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Pensia privată a 8,5 milioane de români se schimbă. ASF a aprobat norma pentru înființarea fondurilor speciale de plată

Pensia privată a 8,5 milioane de români se schimbă. ASF a aprobat norma pentru înființarea fondurilor speciale de plată
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Din cuprinsul articolului

Pensia privată a 8,5 milioane de români se schimbă. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de normă privind autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private, un pas important pentru aplicarea noului sistem prevăzut de Legea nr. 2/2026. Schimbările îi vizează pe cei aproximativ 8,5 milioane de români înscriși în sistemul de pensii administrate privat, unde contribuția obligatorie este de 4,75% din salariul brut.

Documentul a fost transmis către Monitorul Oficial, iar noul mecanism ar putea deveni operațional în toamna anului 2027. Până atunci, este necesară finalizarea cadrului legislativ secundar care va stabili modul de funcționare și autorizare a fondurilor speciale.

Cum se va schimba plata pentru pensia privată

În prezent, beneficiarii pot opta, în condițiile reglementărilor aplicabile, pentru plata integrală a activului acumulat în cont sau pentru plata eșalonată pe o perioadă de maximum cinci ani.

Noua lege schimbă acest mecanism. La solicitarea drepturilor, beneficiarii vor putea încasa inițial o sumă unică de cel mult 30% din valoarea activului acumulat. Ulterior, vor primi plăți lunare, egale cu valoarea pensiei minime din sistemul public, stabilită în prezent la 1.281 de lei.

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Plățile se vor putea desfășura pe o perioadă de maximum șapte ani. Dacă la finalul acesteia vor mai exista bani în cont, suma rămasă va fi achitată într-o ultimă tranșă.

Modificarea urmărește să schimbe modul în care sunt distribuite economiile acumulate de participanți, astfel încât acestea să poată asigura venituri periodice după pensionare.

Vor fi înființate fonduri speciale pentru plata pensiilor

Una dintre principalele noutăți este introducerea unor fonduri distincte, autorizate de ASF, care vor efectua plățile către beneficiari. În prezent, acestea sunt realizate direct din fondurile care administrează economiile participanților.

Pensionari

Pensionari. Sursa foto: Pixabay

Noile entități vor fi alimentate de administratorii fondurilor de pensii, iar înființarea lor va presupune îndeplinirea unor condiții de autorizare și respectarea unor cerințe privind organizarea și funcționarea.

Norma aprobată de ASF stabilește cadrul pentru constituirea fondurilor, documentele necesare, procedura de autorizare și condițiile în care cererile pot fi aprobate sau respinse.

Forma finală a normei trebuie publicată în Monitorul Oficial pentru ca reglementările să poată produce efecte.

Numărul beneficiarilor este în creștere la pensia privată Pilon II

Potrivit datelor citate de Economica.net, peste 100.000 de persoane au încasat bani din pensiile administrate privat în 2025 și în prima jumătate a anului 2026. Numai în primele șase luni ale anului 2026 au intrat la plată 42.229 de persoane, comparativ cu 27.316 în aceeași perioadă din 2025.

Sistemul a fost lansat în 2008, când angajații sub 35 de ani au fost înscriși obligatoriu, iar cei cu vârste între 35 și 45 de ani au avut posibilitatea de a adera.

Implementarea noului mecanism presupune adoptarea normelor necesare și autorizarea fondurilor de plată. Potrivit estimărilor prezentate în articolul-sursă, sistemul ar putea deveni funcțional în toamna anului 2027.

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