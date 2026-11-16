Persoanele care se apropie de vârsta de pensionare trebuie să păstreze mai multe documente legate de activitatea profesională, veniturile obținute și perioadele în care au contribuit la sistemul public de pensii.

Carnetul de muncă, adeverințele privind sporurile salariale, documentele care atestă activitatea în condiții speciale și actele de studii pot fi necesare pentru stabilirea corectă a drepturilor de pensie.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), dosarul de pensionare poate include documente care dovedesc vechimea în muncă, stagiul de cotizare și anumite venituri realizate de-a lungul carierei.

Unele dintre acestea sunt deosebit de importante pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, când evidența contribuțiilor nu era gestionată în format electronic, ca în prezent.

Carnetul de muncă este documentul care atestă perioadele de activitate profesională desfășurate înainte de 1 aprilie 2001. Acesta trebuie păstrat în condiții bune, deoarece poate fi solicitat la depunerea dosarului de pensionare.

În cazul persoanelor care nu mai au carnetul de muncă, perioadele lucrate pot fi dovedite prin adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor acestora.

Documentele trebuie să conțină informații clare despre angajator, perioada lucrată, funcția ocupată și salariul tarifar de încadrare.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiul de cotizare și veniturile sunt, în principal, înregistrate electronic în evidențele sistemului public de pensii. Totuși, documentele justificative pot deveni necesare atunci când există perioade lipsă sau erori în evidențe.

Un alt tip de document care merită păstrat este adeverința privind sporurile cu caracter permanent. Acestea pot influența calculul pensiei, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

Sunt relevante, după caz, documentele care atestă sporurile pentru vechime, condiții de muncă sau alte drepturi salariale permanente.

De asemenea, persoanele care au obținut venituri suplimentare în timpul activității profesionale pot avea nevoie de adeverințe privind venitul brut realizat. Pentru anumite perioade și categorii de venituri, aceste documente pot fi folosite la stabilirea sau recalcularea pensiei.

Adeverințele trebuie să respecte cerințele legale. În cazul sporurilor permanente, normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 prevăd informații precum denumirea angajatorului, perioada în care a fost acordat sporul, cuantumul acestuia și temeiul legal al acordării.

Persoanele care au lucrat în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă trebuie să păstreze adeverințele care atestă aceste perioade.

Aceste documente pot influența stabilirea drepturilor de pensionare, inclusiv prin reducerea vârstei standard de pensionare, în situațiile prevăzute de lege.

Adeverințele trebuie să indice perioadele exacte în care persoana a desfășurat activitatea în respectivele condiții și să fie întocmite potrivit cerințelor legale.

Este recomandat ca documentele să fie solicitate din timp, mai ales dacă angajatorul la care persoana a lucrat nu mai există.

Diploma de studii și livretul militar Dosarul de pensionare poate necesita și documente care dovedesc anumite perioade asimilate stagiului de cotizare.

Printre acestea se numără:

Diploma de absolvire a studiilor universitare;

Foaia matricolă sau adeverința care indică perioada studiilor, durata normală și faptul că acestea au fost urmate la zi;

Dovada recunoașterii studiilor universitare efectuate în străinătate, dacă este cazul;

Livretul militar, pentru persoanele care au satisfăcut stagiul militar.

Aceste perioade pot fi valorificate la pensie în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

La stabilirea pensiei sunt necesare și documentele de identificare și de stare civilă. CNPP menționează cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie printre actele care pot fi solicitate în dosar.

De asemenea, femeile care au născut și crescut copii până la vârsta prevăzută de lege pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor legale sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor sau, după caz, hotărârile judecătorești definitive de încuviințare a adopției.

Dispariția unei firme nu înseamnă automat că perioadele lucrate acolo nu mai pot fi luate în calcul la pensie.

Persoanele care nu mai dețin documentele necesare se pot adresa deținătorilor legali ai arhivelor fostului angajator sau instituțiilor competente pentru obținerea adeverințelor.

Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 prevăd și posibilitatea utilizării unor documente alternative pentru dovedirea stagiului de cotizare și a veniturilor, în situațiile în care declarațiile nominale nu pot fi depuse sau trebuie corectate. Printre acestea se numără certificatele cu informații din registrele de evidență a salariaților, adeverințele eliberate de deținătorii legali ai arhivelor și anumite hotărâri judecătorești.

Pentru a evita dificultățile în momentul depunerii dosarului, este recomandat ca fiecare persoană să păstreze, după caz: