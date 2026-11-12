Românii care se pregătesc să iasă la pensie trebuie să acorde atenție unui document care poate avea un rol important în stabilirea vechimii în muncă. Este vorba despre carnetul de muncă, actul care atesta oficial perioadele lucrate înainte de introducerea evidenței electronice a salariaților. Pierderea documentului sau imposibilitatea de a-l prezenta poate complica procedura de stabilire a drepturilor de pensie, în special atunci când este necesară dovedirea unor perioade de activitate anterioare datei de 1 ianuarie 2011, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Până la 1 ianuarie 2011, carnetul de muncă reprezenta documentul oficial prin care era înregistrată vechimea profesională. Ulterior, evidența salariaților a fost transferată în sistemul electronic REVISAL.

Pentru perioadele lucrate înainte de această dată, carnetul de muncă rămâne un document important pentru verificarea vechimii și stabilirea drepturilor de pensie.

Problema este că numeroși români nu mai au acest act. Unele carnete au fost pierdute sau distruse, în timp ce altele nu au fost ridicate niciodată de la inspectoratele teritoriale de muncă, după trecerea la sistemul electronic.

Potrivit informațiilor disponibile, zeci de mii de documente se află încă în depozitele ITM din țară.

Printre instituțiile care păstrează un număr mare de astfel de documente se numără:

ITM București – peste 30.000 de carnete de muncă neridicate, potrivit ultimelor informații publice;

ITM Bacău – peste 14.000 de documente;

ITM Argeș – peste 13.000 de carnete;

ITM Caraș-Severin – aproape 8.000 de documente;

ITM Ilfov – peste 5.000 de carnete.

Situații similare sunt întâlnite și la inspectoratele teritoriale de muncă din Prahova, Constanța, Iași și Hunedoara, precum și în alte județe.

Datele arată că un număr important de documente care atestă activitatea profesională a foștilor salariați nu au ajuns încă la titularii lor.

Documentul poate fi solicitat pentru dovedirea vechimii în muncă realizate înainte de 2011 și pentru completarea dosarului de pensionare.

De asemenea, acesta poate fi necesar în următoarele situații:

stabilirea perioadelor de vechime anterioare introducerii REVISAL;

completarea dosarului pentru pensia anticipată;

verificarea informațiilor privind activitatea profesională;

prezentarea unor dovezi oficiale în anumite proceduri juridice sau situații speciale.

Persoanele care doresc să își recupereze documentul trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă unde acesta a fost păstrat.

Pentru ridicarea carnetului sunt necesare următoarele documente: