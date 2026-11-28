Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns acuzațiilor lansate de fostul premier Ilie Bolojan, care l-a criticat pentru activitatea sa în Guvern. Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democratul a susținut că liderul PNL i-ar fi solicitat reducerea veniturilor personalului medical, limitarea accesului la medicamente inovative și diminuarea finanțării unor unități sanitare.

Alexandru Rogobete a respins criticile formulate de Ilie Bolojan la Suceava și a prezentat mai multe măsuri pe care susține că fostul șef al Executivului i-ar fi cerut să le pună în aplicare în perioada în care au făcut parte din același guvern.

Ministrul Sănătății a afirmat că una dintre solicitările fostului premier a vizat reducerea cu 10% a salariilor angajaților din sistemul medical.

„Da, domnule Bolojan. Recunosc. Mi-ați cerut să reduc cu 10% salariile personalului medical. Am refuzat. Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru medicii și asistenții medicali care țin spitalele în picioare”, a scris Alexandru Rogobete sâmbătă, pe contul său de Facebook.

Ministrul a afirmat că un alt punct de divergență cu fostul premier a fost introducerea unor tratamente noi pe lista medicamentelor compensate. Potrivit lui Rogobete, Ilie Bolojan i-ar fi cerut să „nu mai introduce medicamente inovative pe lista de compensate, pentru că sunt prea scumpe”.

„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru pacienții care au nevoie de tratamente moderne și de o șansă în plus la viață”, a continuat el.

Social-democratul a adus în discuție și finanțarea unităților sanitare din orașele mici, susținând că s-a opus diminuării fondurilor alocate acestora.

„Mi-ați cerut să reduc finanțarea spitalelor orășenești. Nu am făcut-o. Pentru că spitalele mici nu sunt niște cifre într-un tabel de Excel. Sunt spitalele care asigură servicii medicale pentru comunități întregi, pentru oameni care nu au întotdeauna posibilitatea să ajungă într-un centru universitar”, a afirmat Rogobete.

Alexandru Rogobete a susținut că fostul șef al Guvernului i-ar fi solicitat inclusiv să „reduce sporurile personalului medical”, măsură pe care ministrul a refuzat să o aplice.

„Pentru că nu poți să le ceri oamenilor să muncească în condiții grele, să își asume responsabilități uriașe și apoi să le tai veniturile”, a afirmat social-democratul. „Așadar, da, domnule Bolojan, aveți dreptate. Nu am făcut ceea ce ați considerat dumneavoastră că trebuie făcut”, a continuat ministrul.

În mesajul adresat liderului PNL, Rogobete a afirmat că deciziile sale au fost determinate de ceea ce a „considerat ca ministru că este corect pentru pacienți, pentru medici și pentru sistemul de sănătate”.

„Dacă acestea erau reformele pe care le așteptați de la mine, atunci sunt liniștit că nu le-am făcut!”, a mai scris acesta.

Ministrul Sănătății a respins ideea că reformarea sistemului medical trebuie realizată prin reducerea veniturilor angajaților sau a fondurilor destinate spitalelor.

„Pentru mine, reforma în sănătate nu înseamnă să tai salarii, să limitezi accesul la medicamente și să închizi spitale prin subfinanțare. Înseamnă să construiești, să investești și să le oferi oamenilor acces la servicii medicale”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Replica ministrului Sănătății a venit după declarațiile făcute joi de președintele PNL, care l-a catalogat pe Alexandru Rogobete drept unul dintre cei mai slabi membri ai cabinetului pe care l-a condus.

Ilie Bolojan a susținut că angajamentele privind reformarea sistemului medical nu au fost îndeplinite și a pledat pentru o reorganizare a cheltuielilor din sănătate.

”În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniştri a fost ministrul sănătăţii, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut şi din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în aşa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienţilor şi nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat”, a declarat preşedintele PNL.

Fostul premier a mai afirmat că, în ultimele două decenii, bugetul destinat sănătății a crescut de zece ori, fără ca majorarea finanțării să se reflecte și în percepția populației asupra calității serviciilor medicale.