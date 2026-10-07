Cât ar putea crește pensiile în 2027, dincolo de promisiuni și chiar de ceea ce prevede legea? Discuția despre indexarea pensiilor din 2027 are două planuri care se amestecă des: ce scrie negru pe alb în lege și ce permite realitatea bugetară de astăzi.

Legea nr. 360/2023 stabilește un mecanism clar, nu o sumă fixă. Pensia se calculează înmulțind numărul de puncte realizate cu Valoarea Punctului de Referință (VPR), stabilit la 81 de lei în septembrie 2024. Legea prevedea ca VPR să fie actualizată anual, în ianuarie, după formula:

rata medie anuală a inflației + 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut

Dacă unul dintre indicatori e negativ, se folosește cel pozitiv; dacă ambii sunt negativi, VPR rămâne la ultima valoare. În forma actuală, legea prevede reluarea actualizării de la 1 ianuarie 2027.

Aici intervin trei frâne care nu apar în formulă:

Precedentul. Exact acest mecanism a fost suspendat de două ori: în 2025, prin OUG nr. 156/2024, și în 2026, prin Legea nr. 141/2025, care menține VPR la 81 de lei și amână aplicarea pentru 2027. Deci „legea prevede" nu înseamnă „se va întâmpla automat" — un act normativ poate schimba totul în câteva zile. Bugetul. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că nu Bruxelles-ul e impedimentul, ci construirea unui buget pentru 2027 care să susțină cheltuiala. Cu 4,68 milioane de pensionari și o pensie medie de 2.784 lei, fiecare procent contează. Decizia politică. O ia următorul Guvern cu puteri depline. Economistul Ionuț Dumitru avertizează că indexarea trebuie „foarte, foarte bine cumpătată", ca să nu se repete 2024, când pensiile au crescut cumulat cu ~40% pe bani împrumutați.

Nu există un procent oficial. Se vorbește de 7–8% — la 7%, VPR ar urca la ≈ 86,67 lei, iar o pensie de 3.240 lei (40 de puncte) ar ajunge la ≈ 3.467 lei. Dar acestea sunt estimări, nu valori stabilite. Titluri precum „pensii +12%" nu au confirmare oficială.

Legea promite reluarea indexării în 2027 prin formula inflație + jumătate din creșterea reală a salariului mediu. Realitatea de acum spune altceva: procentul depinde de buget și de decizia politică, iar precedentul celor doi ani de înghețare arată că nimic nu e garantat până nu apare actul normativ.