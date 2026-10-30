Pensionarii care își schimbă domiciliul trebuie să țină cont de câteva proceduri administrative pentru transferul dosarului de pensie și continuarea plăților fără întreruperi. Demersurile diferă în funcție de noua adresă, iar solicitarea trebuie depusă la casa teritorială de pensii care gestionează dosarul, potrivit CNPP.

Persoanele care se mută într-un alt județ trebuie să depună o cerere la casa de pensii unde se află înregistrat dosarul, prin care să solicite transferul plății pensiei. Cererea trebuie însoțită de o copie a actului de identitate din care să reiasă noua adresă de domiciliu.

După înregistrarea solicitării, instituția verifică datele din dosarul de pensie, inclusiv punctajul mediu anual. Ulterior, emite și comunică decizia de pensie și transmite informațiile necesare către sistemul central pentru efectuarea plăților.

Potrivit procedurii, în primele aproximativ trei luni de la transfer, pensia poate continua să fie achitată de casa de pensii de la care a fost mutat dosarul, prin mandat poștal, la noua adresă.

Verificările efectuate de instituție au rolul de a evita eventualele neconcordanțe în baza de date, care ar putea influența plata drepturilor de pensie.

Românii care locuiesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene nu trebuie să vină în țară pentru a depune cererea de pensionare. Documentele pot fi depuse la instituția de asigurări sociale din statul în care au reședința, urmând ca aceasta să le transmită autorităților competente din România.

Pentru încasarea pensiei în străinătate, beneficiarul trebuie să aibă un cont bancar deschis în țara în care locuiește. Alegerea băncii nu este restricționată, însă comisioanele pentru transferurile internaționale pot varia de la o instituție la alta.

Datele bancare trebuie comunicate casei de pensii care gestionează dosarul. Printre informațiile solicitate se numără:

numele și adresa completă a beneficiarului;

denumirea și adresa băncii;

codul SWIFT/BIC, dacă este necesar;

numărul contului bancar internațional (IBAN).

Aceste informații se transmit prin declarația de transfer în străinătate, la care se atașează copia actului de identitate și documentul care confirmă datele contului bancar.

Solicitările și documentele necesare pot ajunge la casa de pensii prin mai multe modalități. Titularul le poate depune personal sau poate apela la o persoană împuternicită, în baza unei procuri speciale.

De asemenea, actele pot fi trimise prin poștă, prin corespondență adresată casei teritoriale de pensii, ori în format electronic, la adresa oficială de e-mail a instituției.