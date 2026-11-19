Ai găsit produsul pe care îl căutai la un preț foarte bun, dar nu cunoști site-ul care îl vinde? Înainte să introduci datele cardului și să finalizezi plata, merită să îți iei câteva minute pentru a verifica cui îi plătești și pentru ce.

Adresa site-ului, informațiile despre firma care îl deține și metodele de plată disponibile sunt câteva dintre detaliile care te pot ajuta să observi semnele unei posibile înșelătorii. În acest articol, îți explicăm ce să verifici înainte de a plăti pe un site pe care îl folosești pentru prima dată.

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici când vrei să achiziționezi un produs sau un serviciu online este adresa din bara browserului. Un site fals poate copia numele, sigla și interfața magazinului original, dar va folosi o adresă diferită.

De exemplu, dacă adresa oficială a unui magazin online este „magazin-exemplu.ro”, un site fals poate folosi „magazin-exemp1u.ro”, înlocuind litera „l” cu cifra „1”. Diferența este foarte ușor de trecut cu vederea, mai ales când pagina copiază sigla și aspectul magazinului original.

În plus, verifică și dacă adresa începe cu „https”, însă nu considera acest lucru o garanție că magazinul este de încredere. Conexiunea securizată protejează datele în timpul transmiterii, dar există și site-uri create pentru înșelătorii care folosesc „https”.

Dacă browserul afișează un avertisment de securitate, adresa pare suspectă sau nu începe cu „https”, oprește-te înainte de a introduce date personale ori bancare. O ofertă bună găsită pe internet nu este un motiv suficient să ignori aceste semne.

Înainte să introduci datele cardului, verifică ce firmă se află în spatele site-ului și dacă aceasta poate fi contactată. Caută secțiunile „Contact”, „Despre noi” sau „Termeni și condiții” și vezi care sunt denumirea companiei, adresa sediului și datele de identificare.

Verifică și cum poți lua legătura cu reprezentanții site-ului. O adresă de e-mail, un număr de telefon ori un serviciu de asistență precum „Live Chat” îți oferă o cale de contact. De preferat, încearcă să iei legătura cu aceștia înainte de a efectua o plată, pentru a vedea dacă răspund.

Pentru anumite servicii, trebuie verificat și dacă platforma are drept de funcționare. De exemplu, adulții care consultă o listă de cazinouri cu licență in Romania trebuie să verifice apoi firma și informațiile despre dreptul de funcționare pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Dacă aceste informații nu sunt clare și nu găsești cine administrează site-ul, amână plata. Este important să știi cui îi trimiți banii și cui te poți adresa dacă ai o problemă.

Înainte să plătești pe un site nou, caută ce spun persoanele care l-au folosit deja. Uită-te în primul rând la recenziile care descriu situații concrete.

De exemplu, un client poate povesti că i s-a retras suma de două ori, că nu a primit banii înapoi după anularea comenzii sau că problemele întâmpinate cu plata au fost rezolvate rapid de echipa de asistență. Aceste detalii sunt mai utile decât un simplu comentariu de tipul „recomand”, care poate fi, de fapt, o recenzie falsă.

Verifică data recenziilor și compară părerile din mai multe surse. O singură reclamație nu dovedește că site-ul nu este sigur, la fel cum o singură recenzie pozitivă nu dovedește că merită să cumperi de pe site-ul respectiv.

Nu te baza doar pe nota generală sau pe comentariile afișate chiar pe site. Recenziile pot fi incomplete ori false, așa că folosește-le împreună cu celelalte verificări înainte de a introduce datele cardului.

Înainte să introduci datele cardului, verifică detaliile comenzii. Asigură-te că ai ales produsul dorit, în cantitatea, mărimea sau varianta corectă, și că adresa de livrare este completată corect.

Uită-te apoi la suma totală pe care urmează să o plătești. Prețul afișat inițial poate să nu includă transportul sau alte costuri, precum eventualele taxe vamale. De asemenea, dacă există o promoție activă pe site, verifică dacă aceasta se aplică și comenzii tale.

Dacă plătești pentru un serviciu, verifică perioada inclusă în preț și dacă abonamentul se reînnoiește automat. De exemplu, un abonament de 10 euro pe lună poate presupune plata aceleiași sume în fiecare lună, până când îl anulezi. Există însă și abonamente pe care le poți achiziționa pentru perioade mai lungi, precum 6 sau 12 luni.

Verifică și dacă în coș au fost adăugate servicii sau produse pe care nu le dorești. Dacă toate detaliile corespund cu ceea ce ai ales, poți continua plata. Dacă observi diferențe sau costuri neclare, cere lămuriri serviciului de asistență înainte de a plăti.

După ce introduci datele cardului și inițiezi plata, poți primi din partea băncii o cerere de confirmare în aplicație sau prin SMS. Înainte de a aproba această solicitare, verifică suma, moneda și numele comerciantului. Asigură-te că toate aceste date corespund plății pe care tocmai ai inițiat-o.

De exemplu, dacă ai de plătit 150 RON, dar în cererea de confirmare apar 1.500 RON, nu confirma plata. La fel, dacă produsele achiziționate costă 150 RON, dar în solicitare apar 150 de euro, respinge tranzacția.

Fii atent la toate aceste detalii și respinge orice solicitare care nu corespunde plății tale. Imediat după aceea, contactează banca pentru a verifica situația și a afla dacă sunt necesare măsuri pentru protejarea cardului. Confirmă plata doar după ce ai verificat toate aceste informații.