Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră că plata restanțelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive trebuie discutată cu toate categoriile profesionale care au obținut astfel de drepturi în instanță. Oficialul susține că statul trebuie să găsească resursele necesare, însă recunoaște că plata integrală și imediată a sumelor nu pare posibilă în actualele condiții financiare.

Ministrul Justiției a atras atenția că magistrații nu sunt singurii care au obținut decizii favorabile în instanță pentru recuperarea unor drepturi salariale restante. Potrivit acestuia, există numeroase litigii și alte categorii profesionale care așteaptă plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești.

„Consider că trebuie să existe dialog, nu sunt doar magistraţii cu astfel de drepturi băneşti, sunt foarte multe litigii, sunt multe categorii profesionale care au apelat la accesul de justiţie”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că hotărârile judecătorești definitive și executorii trebuie respectate și puse în aplicare, iar autoritățile au obligația de a identifica soluții pentru achitarea banilor.

Radu Marinescu a afirmat că Executivul trebuie să țină cont atât de obligațiile stabilite prin deciziile instanțelor, cât și de situația financiară a țării.

„Responsabilitatea noastră ca Guvern este să identificăm resurse, dar, în acelaşi timp, să protejăm interesele financiare naţionale, astfel încât să avem un buget echilibrat şi să putem să utilizăm resursele pentru întreaga societate”, a explicat ministrul.

Acesta a menționat că Ministerul Justiției nu administrează bugetul din care urmează să fie efectuate plățile, responsabilitatea revenind Ministerului Finanțelor.

„Gestiunea financiară o face Ministerul Finanţelor (…) Ca membru al Guvernului cunosc că există o situaţie financiară dificilă”, a avertizat ministrul Justiţiei.

Întrebat despre posibilitatea achitării restanțelor, ministrul Justiției a adus în discuție varianta unei plăți eșalonate sau a unei alte formule prin care banii să fie acordați în tranșe.

„Nu cred că există posibilitatea concretă să fie achitate integral acum şi imediat aceste sume de bani”, a afirmat Radu Marinescu.

Declarațiile ministrului vin după ce, pe 15 octombrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Guvern împotriva sentinței Curții de Apel București.

Decizia instanței obligă Executivul să asigure integral fondurile necesare pentru plata restanțelor salariale ale magistraților. Valoarea sumelor care trebuie achitate depășește 5 miliarde de lei.