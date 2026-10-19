Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că statul nu poate achita dintr-o dată restanțele salariale ale magistraților, estimate la 4,8 miliarde de lei. El a spus că viitorul guvern va trebui să eșaloneze plata datoriilor și să adopte cât mai repede legea salarizării unitare.

Bolojan a criticat numărul mare de procese privind drepturile salariale și a calificat situația drept „imorală”. Potrivit acestuia, obligațiile de plată depășesc suma care trebuie achitată în termen de zece zile.

Ilie Bolojan a declarat că viitorul guvern nu va putea achita imediat toate restanțele salariale, în condițiile în care România nu dispune de resursele necesare pentru o asemenea plată.

„Oricine va fi în guvernare nu are cum să plătească de pe o zi pe alta asemenea sume, pentru că țara asta nu are acești bani, pur și simplu”, a afirmat liderul PNL.

Premierul interimar a explicat că suma de aproximativ un miliard de euro, aferentă drepturilor salariale care trebuie achitate în termen de zece zile, reprezintă aproape 0,6% din PIB-ul României. El a comparat această valoare cu anvelopa anuală de creștere a salariilor pentru cei aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul public.

Bolojan a mai precizat că actualul guvern nu poate efectua rectificări bugetare, ceea ce îi limitează posibilitatea de a redistribui fondurile pentru plata acestor obligații.

Potrivit datelor prezentate de Ilie Bolojan, la obligațiile salariale pentru care au fost declanșate proceduri de executare se adaugă alte drepturi restante, pentru care există deja sentințe judecătorești, dar nu au fost începute procedurile executorii.

Liderul PNL a afirmat că aceste drepturi se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei, iar penalitățile de întârziere solicitate însumează două miliarde de lei.

Bolojan a criticat situația în care mii de procese sunt deschise pentru recuperarea drepturilor salariale. El a făcut referire la peste 20.000 de acțiuni în instanță și a susținut că există probleme legate de modul în care sunt judecate aceste litigii.

În opinia lui Ilie Bolojan, viitorul executiv va trebui să găsească o soluție pentru plata restanțelor fără a transfera întreaga povară financiară într-un singur moment bugetar.

„Viitorul guvern va fi în situația, pe de o parte, să eșaloneze aceste datorii și să adopte cât mai repede legea salarizării unitare”, a declarat premierul interimar.

Bolojan susține că adoptarea legii salarizării unitare ar fi putut limita apariția unor noi litigii, prin stabilirea unor grile și condiții salariale clare. El a legat întârzierea adoptării actului normativ și de pierderea a 770 de milioane de euro din fonduri europene, sumă pe care a atribuit-o nerespectării unui angajament.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi, definitiv, recursul formulat de Guvern împotriva sentinței pronunțate la 5 mai de Curtea de Apel București.

Hotărârea Curții de Apel obliga Guvernul să asigure integral fondurile necesare plății drepturilor salariale restante ale judecătorilor, scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară.

Potrivit lui Ilie Bolojan, suma care trebuie achitată în acest context este de 4,8 miliarde de lei.