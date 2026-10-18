Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că viitorul guvern va avea o marjă redusă de manevră bugetară, în condițiile în care România plătește anual dobânzi de 60 de miliarde de lei, echivalentul bugetului educației. El susține că promisiunile care nu pot fi onorate generează nemulțumire în rândul populației, îngrijorare pentru investitori și neîncredere în clasa politică.

Liderul PNL a afirmat că politicienii trebuie să prezinte situația bugetară a țării fără să creeze așteptări care nu pot fi îndeplinite. El a amintit că a evitat să facă astfel de promisiuni și că a prezentat situația economică a României chiar și atunci când informațiile nu erau favorabile.

„Am spus de mai multe ori în aceste luni că una dintre cele mai periculoase lucruri pe care le poate face lumea politică din România este să facă promisiuni fără acoperire. Și am evitat în toată această perioadă să fac astfel de promisiuni. Am spus oamenilor adevărul chiar dacă de multe ori nu suna bine și pentru orice om care înțelege situația României marja de mișcare a viitorului guvern al României, indiferent care ar fi el, nu este foarte mare din cauza faptului că noi ne-am împrumutat accelerat după 2020”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a explicat că îndatorarea rapidă a României a dus la creșterea sumelor alocate pentru plata dobânzilor, bani care nu mai pot fi folosiți pentru alte cheltuieli publice.

„Am crescut gradul de îndatorare a României cu viteză mult prea mare, ceea ce a făcut ca sume importante din bugetul național să trebuiască să le dedicăm plății dobânzilor. Gândiți-vă că noi plătim dobânzi de peste 3% din PIB-ul României, adică de 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o alocare cât bugetul educației din România. Deci doar dobânzile pe care le plătim într-un an de zile înseamnă bugetul educației. Și atunci, dacă nu ne ducem pe ținta de scădere de deficit, indiferent cine va veni, situația nu poate decât să se complice”, a transmis liderul PNL.

Ilie Bolojan a afirmat că viitorul executiv va trebui să găsească soluții pentru situația bugetară și să comunice realist cu populația. Potrivit acestuia, promisiunile care nu pot fi respectate riscă să accentueze neîncrederea cetățenilor și votul anti-sistem.

„Și acest guvern, care este rezultatul deciziilor Președintelui României și Partidului Social Democrat, care ar putea apărea de săptămâna viitoare, de poimâine încolo, va trebui într-adevăr să găsească soluțiile. Și cel mai corect este să le spui oamenilor adevărul. Dacă creezi așteptări care nu pot fi onorate, nu faci decât să generezi nemulțumire, nu faci decât să generezi îngrijorare pentru investitori și nu faci decât să creezi în continuare un sentiment de neîncredere al cetățenilor și să consolidezi un vot anti-sistem”, a afirmat președintele PNL.