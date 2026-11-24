Prognoza meteo, 24 noiembrie. Vremea va fi rece pentru această dată în majoritatea regiunilor, aducând un tablou de început de iarnă în mai multe zone ale țării. Potrivit datelor meteorologice, cerul va fi variabil, însă se vor semnala înnorări în vestul, nordul, centrul și sud-estul teritoriului, conform ANM.

Pe parcursul intervalului, va ninge slab la munte și în Maramureș. Fenomenul va apărea pe arii restrânse în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei, iar în restul regiunilor se va semnala doar cu totul izolat. În nordul Carpaților Orientali, zăpada se va așterne și se va forma un strat cuprins între 5 și 10 centimetri.

Vântul va sufla moderat, dar va prinde putere îndeosebi în Carpații Meridionali și, local, în Carpații Orientali. Aici, rafalele vor atinge 60...90 de kilometri pe oră și vor viscoli ninsoarea. Pe durata zilei, intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 de kilometri pe oră, sunt așteptate și în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei.

Regimul termic va fi unul coborât pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în sudul și sud-estul țării. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la valori cuprinse între -10 și 1 grad.

În Capitală, vremea se va răci, astfel încât valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, devenind mai mult senin pe timpul nopții, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40...45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar minima va fi cuprinsă între -5 și -2 grade.

La munte, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări și va ninge slab, iar în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat de zăpadă de 5...8 centimetri. Vântul va sufla moderat, cu intensificări îndeosebi în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, unde rafalele de 60...90 de kilometri pe oră vor viscoli ninsoarea.