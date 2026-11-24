Fostul prim-ministru al Italiei, Enrico Letta, își prezintă marți raportul dedicat competitivității României, un document strategic ce trasează prioritățile esențiale de dezvoltare ale țării pentru următorii ani. Printre domeniile critice în care este necesară o mobilizare rapidă se regăsesc consolidarea guvernanței și a statului de drept, adoptarea unor politici fiscale și financiare atractive pentru investitori, scăderea costurilor la energie concomitent cu sporirea securității energetice, dar și reformarea educației pentru dezvoltarea capitalului uman, conform news.ro.

Evenimentul de lansare va reuni la aceeași masă oficiali de rang înalt de la București, precum prim-ministrul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de figuri marcante ale politicii și diplomației internaționale, printre care Boris Tadić, Ehud Olmert, Frans Timmermans și Geoffrey Pyatt.

Documentul a fost elaborat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea directorului său Enrico Letta, împreună cu HorizonX, la solicitarea Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

"Premierul Luca Niculescu şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, participă marţi, 24 noiembrie, la prezentarea publică a Raportului "Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook", realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, directorul organizaţiei şi fost prim-ministru al Italiei, şi HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation)", anunță organizația într-un comunicat de presă.

Analiza propune o viziune integrată menită să transforme România într-un actor economic competitiv la nivel european. Deși țara noastră a înregistrat o convergență semnificativă cu economia Uniunii Europene, raportul oferă soluții și politici aplicate pentru a corecta vulnerabilitățile sistemice care îi frânează în prezent potențialul de creștere.

"Printre direcţiile de acţiune în care România are nevoie să se mobilizeze se numără îmbunătăţirea guvernanţei şi a statului de drept; măsuri financiare şi fiscale care încurajează investiţiile; măsuri pentru reducerea preţurilor la energie şi creşterea securităţii energetice; măsuri pentru educaţie şi dezvoltarea capitalului uman", se mai arată în documentul citat.

Deschiderea oficială a conferinței îi aparține guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Ulterior, de la ora 11:10, premierul Luca Niculescu va susține un discurs, urmat imediat de prezentarea detaliată a concluziilor raportului de către Enrico Letta.

Agenda continuă cu o dezbatere aplicată pe marginea documentului, la care vor lua parte ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Enrico Letta, alături de reprezentanți de top ai mediului de afaceri: Alessio Menegazzo, CEO și Country Manager PPC România, și Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania. Concluziile finale ale reuniunii vor fi prezentate de Dan Stratan, președintele DDD Foundation și CEO RCI Holding.

Lansarea raportului se bucură de o participare internațională extinsă, aducând la București foști șefi de stat și de guvern, precum și oficiali europeni și americani cu experiență. Pe lista invitaților se află Boris Tadić, fost președinte al Serbiei, Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei, Ehud Olmert, fost prim-ministru al Israelului, Serghei Stanishev, fost prim-ministru al Bulgariei, și Dorin Recean, fost prim-ministru și actual trimis special al președintelui Republicii Moldova.

Din zona instituțiilor europene și transatlantice vor fi prezenți Frans Timmermans, Ministru de Stat al Țărilor de Jos și fost vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Geoffrey Pyatt, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru resurse energetice, Věra Jourová, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene și membră a Comitetului de etică al Băncii Centrale Europene, Dimitris Avramopoulos, fost comisar european pentru migrație și fost ministru de externe al Greciei, precum și Lilyana Pavlova, fostă vicepreședintă a Băncii Europene de Investiții.

Tawakkol Karman, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2011 și fondatoare a Fundației Tawakkol Karman

Shlomo Ben-Ami, vicepreședinte al Centrului Internațional pentru Pace din Toledo

Izzeldin Abuelaish, fondator și președinte al Fundației Daughters for Life și profesor asociat la Universitatea din Toronto

Sasha Bezuhanova-Yordanova, fondatoare și președintă a Consiliului de administrație al MOVE.BG

Lorenzo Fioramonti, fost ministru al educației din Italia și profesor la Universitatea din Surrey

Rob Collins, cercetător asociat invitat la Kellogg College, Universitatea Oxford