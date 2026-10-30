Guvernul se reunește vineri, de la ora 12:00, la Palatul Victoria, pentru a adopta o decizie privind rectificările bugetare necesare deblocării finanțărilor din domeniile prioritare. Premierul Luca Niculescu a anunțat că măsura a fost stabilită în urma discuțiilor cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Premierul a făcut anunțul joi, la un eveniment dedicat sănătății, unde a vorbit despre necesitatea asigurării finanțării pentru funcționarea sistemului medical.

„Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, și anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre. Și astăzi am decis, după discuțiile pe care le-am avut și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și evident cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a precizat că decizia va fi adoptată în ședința de vineri și a insistat asupra importanței asigurării continuității serviciilor medicale.

„Nici personalul medical, nici pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor, iar în ședința de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”, a afirmat premierul.

Niculescu a mai anunțat că, în perioada imediat următoare, vor fi prezentate situația financiar-bugetară a țării și următoarea rectificare, bazată pe date.

Luca Niculescu a susținut că fondurile destinate sănătății, construirii de spitale, dezvoltării serviciilor medicale și pregătirii personalului sanitar trebuie privite ca investiții pe termen lung în viitorul țării.

Premierul a arătat că, deși România se confruntă cu constrângeri bugetare, finanțarea sistemului medical trebuie să rămână o prioritate.

În susținerea argumentelor sale, premierul a invocat un studiu OCDE publicat anul trecut, potrivit căruia fondurile alocate sănătății pentru fiecare cetățean din România sunt aproximativ la jumătatea mediei europene.

„Sunt date pe care trebuie să le corelăm cu bune practici la nivel european, care pun accentul asupra investițiilor bine gândite în infrastructura medicală, asupra prevenției și asigurării cetățenilor la medicamente”, a declarat Niculescu.

Premierul a atras atenția asupra consecințelor pe care le poate avea finanțarea insuficientă a sănătății, menționând suferința pacienților, creșterea numărului de bolnavi cronici, viețile care nu pot fi salvate și angajații care ies mai devreme din viața activă.

„Responsabilitatea noastră, a decidenților, este de a păstra echilibrele bugetare, dar evident să urmărim cu atenție impactul pe care deciziile pe care le luăm îl au asupra oamenilor”, a mai spus premierul.