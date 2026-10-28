Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plata gărzilor efectuate de medicii rezidenți, indiferent de anul de pregătire, este una dintre prioritățile mandatului său. Ministrul propune și diferențierea tarifelor în funcție de intervalul orar, dar și creșterea progresivă a plății în funcție de numărul de gărzi efectuate lunar.

Alexandru Rogobete a declarat că medicii rezidenți trebuie remunerați pentru munca desfășurată în spitale și a precizat că plata gărzilor va fi una dintre primele măsuri pe care intenționează să le promoveze.

„Una din prioritățile mele ca ministru pentru acest mandat este includerea rezidenților sau includerea plății gărzilor, indiferent de an și cu asta voi începe”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete a susținut că medicii rezidenți trebuie tratați cu respect și încurajați să rămână în România.

„Medicul rezident nu este o anexă, nu este un apendice al medicului primar sau al domnului profesor, ca să fie foarte clar asta. Medicul rezident este noua generație de resursă umană din sănătate. Și el trebuie tratat cu respect, el trebuia protejat și trebuie încurajat să rămână aici, în România”, a afirmat ministrul.

Ministrul a precizat că plata gărzilor medicilor rezidenți va fi mai mică decât cea acordată medicilor specialiști sau primari, care au întreaga responsabilitate medicală. El a arătat însă că munca rezidenților în timpul gărzilor trebuie remunerată.

„Evident că tariful nu va fi ca al unui medic specializat sau primar, care are toată răspunderea. Dar va fi o plată pentru munca pe care o prestează în gărzi și care nu este ușoară”, a declarat Alexandru Rogobete.

O altă propunere a ministrului vizează diferențierea tarifelor în funcție de intervalul orar. Potrivit acestuia, orele de noapte ar trebui plătite mai bine decât cele din timpul zilei.

Rogobete a propus ca orele de gardă până la miezul nopții să fie remunerate la un tarif, iar intervalul dintre miezul nopții și ora 8:00 dimineața să aibă un tarif mai mare.

Alexandru Rogobete a mai propus ca tariful să crească progresiv în funcție de numărul de gărzi efectuate de un medic într-o lună. Potrivit ministrului, volumul mai mare de muncă presupune și un grad mai ridicat de epuizare fizică și psihică.

„Un om care face o gardă sau două gărzi pe lună are un grad de epuizare. Iar un medic care face 4, 5, 6 gărzi pe lună are un alt grad de epuizare”, a explicat ministrul.

Rogobete a precizat că prima gardă este inclusă în contractul de muncă și că, în forma propusă, aceasta nu ar urma să fie modificată. Plata ar putea crește începând cu a doua, a treia sau a patra gardă, însă ministrul nu a stabilit deocamdată de la ce număr s-ar aplica majorarea.

„Cred că este corect ca de la a treia gardă sau de la a patra gardă pe care o face un medic, tariful să crească pentru că gradul lui de epuizare fizică și psihică crește”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat că intenționează să discute în perioada următoare cu sindicatele pentru a începe stabilirea mecanismelor de aplicare a acestor propuneri.