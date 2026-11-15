Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o poziție extrem de fermă cu privire la modul în care sunt tratați tinerii medici din România. Prezent duminică la concursul de intrare în rezidențiat, oficialul a subliniat că viitorul sistemului medical depinde de noua generație și a criticat vehement atitudinea unor șef de secție care își tratează subalternii ca pe o subordonare personală.

În cadrul unei conferințe de presă susținute duminică, ministrul Sănătății a transmis un avertisment clar privind abuzurile de putere din unitățile sanitare și mentalitatea învechită a unor cadre medicale cu funcții de conducere, conform news.ro.

„Mesajul meu rămâne la fel de clar şi de ferm. Vorbesc aici de şefii de secţie care uneori au impresia că sunt mici zei şi că secţia se moşteneşte de la o familie la alta sau de la o generaţie la alta. Nu este aşa. Am aceeaşi părere. Din păcate, avem şi dascăli care au impresia că medicul rezident este anexa sau apendicul profesorului sau al medicului primar. Nu este aşa şi mesajul meu se duce în două direcţii.

Pentru cei care nu înţeleg că abordarea de acum 20 de ani, era marilor profesori de care nu trece nici lumina, a dispărut sau sub mandatul meu nu va mai continua. Şi celălalt mesaj este către tinerii rezidenţi şi studenţi pe care îi încurajez să meargă mai departe, indiferent cine le spune că nu se poate. Pentru mine contează mai mult tânăra generaţie pentru că ei sunt viitorul sistemului de sănătate din România şi mă interesează mai puţin către deloc orgoliile profesionale unor aşa-zişi sau numiţi somităţi medicale. Le respect munca, însă cine nu înţelege că, dacă nu creşte nimic la umbra lui, titlul de profesor nu mai are niciun farmec”.

Deși a atras atenția asupra existenței unor practici toxice și a unor orgolii nemăsurate în mediul universitar medical, Alexandru Rogobete a ținut să precizeze că sistemul din România se bazează și pe profesori dedicați care au format generații de excepție.

Totuși, ministrul a avertizat că aceste bariere și comportamente retrograde trebuie să înceteze urgent, în caz contrar existând riscul ca tinerii specialiști să refuze să mai lucreze în spitalele din țară.

„Nu vreau să generalizez, în medicina românească există dascăli excepţionali care au creat generaţii, care au format medici, care au adus excelenţa în centrele universitare şi există şi orgolii pe care vreau să le scot în evidenţă şi fac asta doar pentru că ele trebuie să înceteze. Asta dacă vrem ca tânăra generaţie să mai rămână în spitalele din România şi asta dacă vrem să avem cu cine lucra peste 10 ani”.