Suma alocată zilnic pentru hrana pacienților internați ar putea crește de anul viitor, după ce Ministerul Sănătății va identifica resursele necesare. Ministrul Alexandru Rogobete susține că actualul tarif, de 22 de lei pe zi, nu mai ține pasul cu scumpirile, inflația și modificările fiscale. Valoarea nu a mai fost actualizată din 2022.

Oficialul a anunțat că sunt căutate soluții pentru majorarea bugetului destinat alimentației pacienților, astfel încât spitalele să poată asigura în continuare funcționarea bucătăriilor. Deocamdată, ministrul nu a avansat o sumă concretă, însă a indicat că noul tarif ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

„Este adevărat că ultima creștere de tarif pentru alimentația pacienților a fost în 2022. Cei 22 de lei încep să devină… Tariful acesta este depășit de cursul valutar, de inflație, de TVA și de toate celelalte creșteri. Căutăm soluții și sunt sigur că le vom găsi, astfel încât la finalul anului să putem crește tariful de hrană. Nu știu cu cât, nu vreau să mă antepronunț în cifre, însă, cu siguranță, de anul viitor va fi o creștere, pentru că nu mai pot funcționa bucătăriile spitalelor”, a declarat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă există fonduri pentru majorarea tarifului destinat hranei pacienților, Alexandru Rogobete a explicat că bugetul pentru 2027 nu este încă finalizat. Ministrul așteaptă încheierea negocierilor și stabilirea sumelor care vor reveni sistemului sanitar.

Acesta a evitat să anticipeze valoarea viitorului buget, dar a afirmat că va urmări ca alocarea pentru Sănătate să nu fie redusă față de cea actuală.

„Se lucrează la bugetul pe anul viitor și aștept să vedem cifrele finale, negocierile finale și, sigur, suntem în noiembrie, mai durează câteva săptămâni până la buget. Îl voi prezenta, așa cum am făcut și anul trecut. Nu vreau să zic că va fi mai mare, cu siguranță sper că nu va fi mai mic. Și mă voi ocupa să nu fie mai mic”, a afirmat ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor verifica aproximativ 25 de ambulatorii publice și private din țară, după ce pacienții au semnalat mai multe probleme legate de accesul la serviciile medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a semnat ordinele pentru declanșarea unor controale comune, desfășurate de structurile de control ale celor două instituții.

Verificările vor avea loc în unități medicale din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.

Decizia vine după ce mai mulți pacienți i-au transmis ministrului sesizări privind neregulile întâlnite în ambulatorii. Alexandru Rogobete le-a mulțumit celor care au semnalat problemele și i-a încurajat să continue să transmită informații Ministerului Sănătății.