Schimbări în sistemul de sănătate până în 2031. Ce pregătește Ministerul Sănătății

Schimbări în sistemul de sănătate până în 2031. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat publicarea în transparență decizională a Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2027-2031. Documentul propune conectarea sistemelor informatice medicale, acces mai rapid la informațiile despre pacienți și dezvoltarea consultațiilor la distanță. Măsurile ar urma să fie introduse treptat, în următorii cinci ani.

Pacienții care sunt transferați între spitale ar putea beneficia de continuitatea îngrijirilor fără să mai fie nevoiți să transporte documente medicale de la o unitate sanitară la alta. În același timp, medicii ar urma să consulte informațiile necesare tratamentului prin intermediul sistemelor digitale, reducând timpul alocat completării unor raportări repetate.

Alexandru Rogobete a prezentat, într-o postare pe Facebook, obiectivele noii strategii și schimbările urmărite pentru activitatea unităților medicale.

„Un pacient care ajunge de la un spital la altul ar trebui să poată beneficia de continuitatea îngrijirii, fără să fie nevoit să transporte un dosar cu documente medicale. Un medic ar trebui să aibă acces rapid și sigur la informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie și să petreacă mai mult timp cu pacienții, nu completând aceleași raportări”, a transmis ministrul, vineri, într-o postare pe Facebook.

„Acestea sunt schimbările pe care vreau să le susținem prin digitalizarea sistemului de sănătate”, a adăugat Rogobete.

Potrivit ministrului, documentul include obiective, responsabilități, termene de realizare și indicatori pentru verificarea rezultatelor obținute în urma implementării.

Una dintre principalele măsuri propuse este dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate, astfel încât acesta să devină un punct unic de acces, la nivel național, pentru categoriile prioritare de informații medicale.

Strategia urmărește ca datele să poată fi consultate și utilizate în condiții de siguranță, prin conectarea sistemelor informatice existente în sectorul sanitar.

Documentul prevede și eliminarea raportărilor repetitive, precum și îmbunătățirea registrelor naționale de sănătate, în vederea unei gestionări mai eficiente a informațiilor.

Ministerul Sănătății propune și dezvoltarea serviciilor de telemedicină și telemonitorizare, care ar urma să fie integrate în parcursul medical al pacienților.

Măsura urmărește facilitarea accesului la servicii de sănătate, inclusiv pentru persoanele care locuiesc în comunități cu acces limitat la asistență medicală.

În paralel, strategia include pregătirea personalului sanitar pentru utilizarea noilor tehnologii și dezvoltarea competențelor digitale în rândul populației.

O atenție este acordată și persoanelor care întâmpină dificultăți în folosirea serviciilor digitale, astfel încât acestea să poată beneficia de noile instrumente.

Aplicarea strategiei este prevăzută pentru intervalul 2027-2031, măsurile urmând să fie introduse în mai multe etape.

„Implementarea se va face etapizat, în perioada 2027–2031, de la organizarea mecanismelor de coordonare până la dezvoltarea, extinderea și consolidarea serviciilor digitale”, spune Rogobete.

Ministrul Sănătății a invitat medicii, reprezentanții organizațiilor de pacienți și specialiștii din domeniul tehnologiei să participe la consultarea publică.

Propunerile primite în această etapă ar urma să contribuie la îmbunătățirea documentului înainte de finalizarea strategiei.